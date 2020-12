Jsem úplně zničený, přemýšlím, co dál, řekl opavský trenér Kováč

Opava - Trenér fotbalistů Opavy Radoslav Kováč neskrýval po duelu s Ostravou v 10. kole první ligy frustraci. Jeho svěřenci hráli celý druhý poločas přesilovku, přesto slezské derby prohráli 1:2. Kováč byl podle vlastních slov po utkání zničený a i kvůli odloučení od rodiny přemýšlí, co dál. O situaci si promluví s klubovým vedením, rezignovat ale nehodlá.

Opava mohla jít do vedení po čtvrthodině hry, jenže kapitán Jan Žídek neproměnil penaltu. V nastavení prvního poločasu byl vyloučen obránce hostů Jakub Pokorný. Navzdory oslabení otevřel Baník skóre, když se v 78. minutě prosadil z pokutového kopu Dyjan Carlos de Azevedo. V 86. minutě sice Žídek srovnal, ale v úvodní minutě nastavení rozhodl Jaroslav Svozil. Opava prohrála čtvrté kolo po sobě a klesla na poslední místo.

"Jsem z toho úplně zničený. Mluvím v emocích, ale přemýšlím, jestli to má smysl dál. Jsem 400 kilometrů od rodiny. Dostáváme rány a pro mě je to doslova decimující," řekl na on-line tiskové konferenci Kováč, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent Aloise Skácela.

Rezignaci vyloučil. "Musíme se ale pobavit s vedením, co dál. Jestli budeme chtít někoho přivést, nebo jestli budeme takhle dál pokračovat. Jestli to bude takhle dál pokračovat, nedává mi to vůbec smysl," uvedl Kováč, který vede Slezany spolu se Skácelem od června.

"Díky systému jsme podle mě ještě konkurenceschopní, ale sami vidíte, že nedáváme góly. Máme strašně mladé kloučky. Chceme pracovat s mladými, ale máme málo gólových hráčů, to si musíme říct na rovinu. Musíme se o tom důrazně pobavit, jestli to má dál smysl. Jestli to v Opavě chceme budovat, nebo nechceme," prohlásil jednačtyřicetiletý Kováč.

Podle něj měl jeho tým zápas stoprocentně zvládnout. "Jako bychom se ve druhém poločase báli vyhrát, to mě na tom nejvíc zaráží. Místo toho, abychom přidali, se naopak bojíme zodpovědnosti. Samozřejmě víme, že nemáme tolik kreativních a gólových hráčů. Nejvíc mě mrzí, že to nedokážeme urvat," konstatoval bývalý český reprezentant.

Přijde mu, že se jeho tým bojí vyhrát. "Nedali jsme penaltu, to se stane. Nemůžu za to Žídka vinit. Nejsme schopní vstřelit gól. Když jdeme do 0:1, vždycky nás to zabije. Ještě jsme vyrovnali, ale cítím strach. Připadá mi, že se bojíme vyhrát. Kluci jsou strašně křehcí. Na tréninku neskutečně pracují, proti tomu nemůžeme nic říct. Věnujeme se všem věcem, ale není to vidět," řekl Kováč.

Odpovědnost bere na sebe. "Nechci se vymlouvat. Jsem trenér a výsledky nemáme. Musíme si říct na rovinu, že to jde jednoznačně za mnou. Proto se chci pobavit s vedením, jestli to chceme posunout dál, nebo budeme takoví, jací jsme," uvedl bývalý hráč Olomouce, Sparty, Spartaku Moskva, West Hamu, Basileje a Liberce.

Mužstvo podle něj musí posílit. "Potřebujeme do každé řady hráče, který by hrál hned. Máme šikovné hráče, ale musí vedle někoho hrát. Dneska zase hrál dvaačtyřicetiletý Pavel (Zavadil), který se bohužel zranil," prohlásil Kováč.