Jsem šťastný, ale musíme se ještě sehrát, řekl Messi po prvním gólu v PSG

Paříž - Šťastný po svém prvním gólu v dresu Paris St. Germain byl po úterním utkání Ligy mistrů hvězdný fotbalista Lionel Messi. Argentinský ofenzivní hráč, který posílil francouzského vicemistra po odchodu z Barcelony, přispěl v repríze posledního semifinále druhým gólem k vítězství nad Manchesterem City 2:0. Trenér Mauricio Pochettino byl nadšený, že se konečně Messi trefil i v jeho týmu.

"Jsem velmi rád, že se mi podařilo skórovat. Zatím jsem tu ještě neodehrál moc zápasů a také si zvykám na nové spoluhráče. Čím víc utkání ale spolu sehrajeme, tím lepší budeme. Musíme dál růst a zlepšovat se," citovala Messiho agentura AP.

Čtyřiatřicetiletý Argentinec, který v Barceloně vstřelil 672 branek, se premiérové trefy v dresu PSG dočkal ve čtvrtém zápase v pařížském klubu. V 74. minutě si narazil po rychlém přechodu do útoku míč s Kylianem Mbappém a přesnou ranou do pravého horního rohu zařídil konečný stav. Šlo o jeho 121. gól v Lize mistrů.

"Dvacet let sleduji, jak Leo dává góly na opačné straně hřiště, a teď to bylo poprvé, co dal branku i za můj tým. Musel jsem to proto oslavit," řekl trenér Pochettino. "Takovýto výkon přesně potřebujete a hráči jako on se zase potřebují trefit do sítě. Po 20 letech v Barceloně si teď Leo potřebuje vytvořit v týmu nové vazby. Zažívá spoustu nových věcí a pocitů," doplnil argentinský trenér.

PSG porazil Manchester City poprvé v historii soutěží UEFA. Messi se však střelecky prosadil proti svému bývalému trenérovi z Barcelony Josepu Guardiolovi už posedmé.

"Byl to fantastický gól," uznal Guardiola. "Věděli jsme, že je nemožné hlídat Lea celých 90 minut. Nebyl moc v kontaktu s míčem a tím, že se vracel po zranění, potřeboval se dostat trochu do rytmu. Je ale jasné, že když se dostane do běhu s balonem, je nezastavitelný. Přeji mu to nejlepší. Pokud bude v Paříži šťastný a užívat si to tam, budu za něj rád," doplnil kouč anglického šampiona.

"Citizens" utrpěli první porážku ve skupinové fázi Ligy mistrů po 18 zápasech. Naposledy prohráli 1:2 s Lyonem v roce 2018. "Leo je prostě hráč, který takovéto příležitosti využívá. Zvláště když hraje proti týmům, které vede Guardiola," prohlásil bývalý záložník Owen Hargreaves.

Podle Garyho Linekera šlo o Messiho 27. trefu v 31. zápase proti klubům z Premier League. "Všechny branky vstřelil v Lize mistrů a všechny proti tzv. Velké šestce. A to někteří říkají, že by to tu nedokázal," dodal Lineker.

Paris St. Germain se po první výhře v novém ročníku Ligy mistrů dostal se čtyřmi body a lepším skóre do čela skupiny A.