Jsem smutný, že jsme to tady nechali, řekl unavený Jágr

Hradec Králové - Pátou porážku za sebou si připsali hokejisté Kladna, kteří na ledě Hradce Králové vedli 1:0, ale Mountfield v 58. minutě rovněž v přesilové hře vyrovnal a v prodloužení zápas otočil. Hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr si tak se svým týmem v souboji s doma debutujícím trenérem Vladimírem Růžičkou, s kterým prožívali úspěchy v české reprezentaci, odvezl bod.

"Škoda. Jsem smutný z toho, že jsme to tady nechali. Byly tam chyby. Byla tam zbytečná přesilovka. Nevyhodíme puk u modré čáry na tři pokusy, k té přesilovce by vůbec nedošlo," řekl Jágr.

"Nemůžu nic upřít, jde spíš o nevyzrálost. Hokejově můžeme hrát s kýmkoliv. I když jsme dostali sedmičku od Třince, ale to bylo v úplně jiné situaci. Tam byl problém někde jinde, vyříkali jsme si to a uvědomili. Ten zápas jsme hodili za hlavu a doufám, že se to nebude opakovat," připojil Jágr k nedělní domácí prohře s mistrem 1:7.

Rytíři podle něj stále doplácí na nezkušenost, kterou tým po pěti letech strávených v první lize mezi elitou provází. "I když to je patnáct zápasů, tak pořád po těch pěti letech to pořád není tolik. Pět let nám to procházelo, protože nás za to nikdo netrestal, protože v nižší soutěži nejsou ti hráči tak kvalitní. Tady je to buď obrovská šance soupeře, nebo si zavaříš na přesilovce," uvedl Jágr.

Podle něj je těžké hledat posily, které by Kladnu pomohly k lepším výsledkům. "My nemáme problém s tím, že bychom nebojovali nebo jsme neměli fyzičku. Tam je ta hokejovost, ale tu shání asi všichni. Že bys hotový hokejisty trhal někde na stromě, to asi těžko. Když už někdo existuje, tak bere plat, který my si nemůžeme dovolit," prohlásil.

Nějaké příchody ale nevyloučil. "Ale někdy máš štěstí i z té druhé soutěže. Věřím, že se tam něco najde, budeme tam koukat. Protože tam nejsou špatní hokejisti, někdy akorát nedostali příležitost a my dáváme příležitosti. Ti hráči, kteří si baráž vybojovali, mě nezklamali, hrajou výborně. Bojovnost tam dávají. Samozřejmě nedáváme tolik gólů, nikdo z nás nedá 30 nebo 40 gólů a uhrajeme si to. Jde o to to spíš doplnit," řekl.

Přiznal, že je v náročném programu unavený. Před necelými dvěma týdny byl kvůli marketingovým povinnostem v Las Vegas. V pondělí večer na Pražském hradě převzal od prezidenta Miloše Zemana medaile Za zásluhy a ve středu jej čeká odpoledne účast na tiskové konferenci Českého hokeje k představení jeho nového partnera.

"Je to šílený. Vrátil jsem se z Ameriky... Kdybych mohl hrát jen hokej, tak se tady tady nebavíme o jednom bodu, to říkám upřímně. Bylo by to úplně o něčem jiném. Jsem unavený a vyřízený," prohlásil Jágr, který po sedmizápasové bodové sérii (7+4) vyšel podruhé za sebou naprázdno. Kladno z posledních pěti duelů získalo jen dva body.

"Ono se to nezdá, ale ono je to společensky únavné. Když někam jdu, já se snažím neodmítnout fotku, podpis. Než dojdeš z jedné místnosti do druhé, tak se stokrát vyfotíš. Jsi tam pět hodin. I když jsem se vrátil, tak je to psychicky únavné," přiznal Jágr, který se před duelem s Hradcem snažil z Pražského hradu dostal co nejdříve domů.

"Zítra znovu, ale to se nedá nic dělat, to je moje zodpovědnost vůči klubu. Jsou to sponzoři, díky nimž můžeme extraligu hrát. Pro mě jsou třeba ty akce důležitější, než dát gól na ledě. I když to někteří lidi nechápou, tak to tak je. Ti hráči musí být něčím placení. Pro náš klub je třeba jedna akce víc, než kdybych dal dva hattricky za sebou. Taková je situace," prohlásil Jágr.

S Růžičkou, s kterým slavili zlato na světových šampionátech v letech 2005 a 2010, nestihl v Hradci pomluvit. "Tady na ty věci není čas. Když jsem přijel, tak se snažím připravit na utkání, co se dá. Já přijdu dvě a půl hodiny před zápasem, rozcvičuju se a připravuju, abych se cítil co nejlíp. Ani s Jirkou Šlégrem jsme neměli minulý zápas velkou šanci se nějak pobavit," řekl Jágr.

V Hradci na jeho vystoupení přišel poprvé v sezoně vyprodaný stadion. "Diváci byli skvělí. Škoda, že jsem nepředvedl větší show. Ale jsem bohužel unavený. Tleskali, nepískali, byl to ohromný rozdíl mezi Hradcem a Boleslaví," připomněl Jágr pískot na svou osobu.

Do reprezentační pauzy čekají Kladno ještě dva duely. "Máme doma Vary, ty jsou rozjetý. Pak jedeme do Vítkovic. Každý zápas je pro nás důležitý. Hrajeme o přežití. Kdybychom měli o deset bodů víc, tak nikdo nemůže říct ani slovo, ale my je bohužel nemáme. Nevyzrálostí a nezkušeností," dodal sedmačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.