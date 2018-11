Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hlasatel v hokejové aréně v Třinci ještě oznamoval Jiřího Hunkese jako autora vyrovnávací branky na 2:2, když se litvínovský obránce nechal oklamat fintou Martina Adamského, ze které domácí útočník rozhodl. Obě gólové akce dělilo ve 49. minutě jen dvacet sekund. Oceláři už si vedení nenechali vzít a vyhráli 4:2.

"Splašila se mi kladiva," komentoval Adamský svůj technický kousek, při kterém ukličkoval Hunkese. "Viděl jsem, že je tam Hunky, který se snaží bránit pozičně, tak jsem to zkusil. Jsem rád, že jsme to jejich srovnání hned potrestali a odskočili zase do vedení. To jim asi zlomilo vaz," dodal třinecký útočník.

Litvínovský obránce uznal, že si ho Adamský prohodil šikovně. "Nepřekvapilo mě to. Tak nějak jsem tušil, že tohle udělá. Využil své síly a rychlosti. Tím se dostal za mě a vystřelil. Je to výborný hokejista, udělal to hezky," chválil Hunkes protivníka. "Byla škoda, že jsme vedení neudrželi déle. Pak už to bylo těžké," dodal.

Rozhodující akce se zrodila po vyrovnání, které prověřoval rozhodčí u videa. Zjišťoval, zda Hunkes neskóroval vysokou holí. "Nebyl jsem si jistý. Tušil jsem, že to bylo tak nějak na hraně a sám jsem čekal, jak to rozhodčí posoudí," přiznal Hunkes. Adamský ale odmítl možnost, že by Třinec spoléhal na to, že je soupeř po gólu v euforii. "Střídání po inkasovaném gólu je vždy důležité. Snažili jme se prostě hned udeřit a to se podařilo," prohlásil.

Když se oba soupeři střetli naposledy, Litvínov vedl tabulku, Třinec byl až třináctý. Od té doby ale Oceláři získali 31 z 39 možných bodů a jsou druzí. "Posun v jejich hře vidět je. Víc si teď po výhrách věří a hrají dobře. Nemyslím si ale, že by nás dnes přejeli. Na to, jak se tady v Třinci hraje těžko, jsme odehráli dobrý zápas. Škoda, že jsme nedali ještě nějakou šanci a svými chybami jsme jim nabídli góly. Je škoda, že jsme tady nebodovali," litoval Hunkes.

Adamský připomněl, že po špatném vstupu do sezony tvrdil, že se to otočí. "Jsme teď tam, kde bychom měli být. Šli jsme si za tím od začátku, i když se nám nedařilo. Byly zápasy, kdy jsme byli lepší, ale vyhrál soupeř. Nedívali jsme se na to a makali jsme dál. Týmu jsem věřil, protože jsem věděl, že kvalita v něm prostě je," uvedl Adamský.