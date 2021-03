Jsem rád, že jsem konečně poslechl trenéry, řekl Provod

Praha - Fotbalista Lukáš Provod prvním gólem v české reprezentaci a navíc na domovském stadionu v Edenu pomohl k remíze 1:1 s Belgií v druhém utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022. Slávistický záložník považoval gól za jeden z nejdůležitějších v kariéře a byl rád, že poslechl trenéry, kteří ho nabádají k častější střelbě. Mrzelo ho však, že v 80. minutě za nerozhodného stavu promarnil ve vápně velkou příležitost.

Provod se premiérové trefy v národním týmu dočkal v šestém utkání, když v 50. minutě napřáhl zpoza šestnáctky a ostrou přízemní střelou k tyči na mokrém terénu překonal brankáře Thibauta Courtoise. O deset minut později vyrovnal Romelu Lukaku.

"Můj nejhezčí gól to asi nebyl, ale určitě jeden z nejdůležitějších. Dostal jsem skvělou přihrávku mezi řady od Kuby Jankta, vytočil jsem se, potom jsem si to dal na pravou nohu a už nebylo nazbyt, musel jsem střílet. Jsem rád, že jsem to takhle trefil," řekl na on-line tiskové konferenci Provod.

"Trenéři mi na trénincích pořád říkají, že mám dobrou střelu a že bych měl v zápasech střílet víc. Jsem rád, že jsem je konečně poslechl a padlo to tam," uvedl čtyřiadvacetiletý plzeňský odchovanec.

Ještě před dvěma lety hrál za tehdy druholigové České Budějovice. "Do tváře se asi neštípu, ale je to krásné. Úspěchů mám za sebou už hodně a jsem za to strašně rád. Doufám, že to takhle bude jenom pokračovat. Není to jen má zásluha, ale spousty lidí okolo mě, kteří mi v tom pomáhali. Touhle cestou bych jim chtěl za to poděkovat," prohlásil Provod.

Litoval situace za stavu 1:1, kdy místo střely zblízka zvolil nepovedenou přihrávku na střídajícího Matěje Vydru. "Měl jsem střet myšlenek. Dal jsem si dobrý dotek, měl jsem vystřelit. V jednu chvíli na mě zakřičel Vydrus a chtěl jsem mu přihrát, aby to dal do prázdné brány a dopadlo to, jak to dopadlo. Ještě jsem to neviděl, muselo to vypadat dost komicky. Bohužel je to pro mě ponaučení. Příště v této situaci budu určitě zakončovat," konstatoval.

Z bodu s lídrem žebříčku reprezentací FIFA měl rozporuplné pocity. "Mentalita týmu je hodně vítězná. Je to nastavené tak, jak by mělo. Hlodá nás to, protože si myslím, že i ten inkasovaný gól jsme mohli řešit líp. Měl jsem tam další situaci, z níž jsem mohl skórovat. Kdybych se líp rozhodl, mohl jsem týmu pomoct ještě víc. Těch situací tam bylo víc," mrzelo Provoda.

"Na druhou stranu musíme zůstat pokorní. Belgie je skvělý tým se skvělými individualitami, taky měli šance. Remízu bereme a musíme v takových výkonech pokračovat," dodal Provod.

Národní tým je podle něj na vzestupu. "Kluci jsou tady skvělí a máme skvělou partu, funguje to tady opravdu dobře. Bojujeme jako jeden tým a takhle by to mělo být. Bojovat za nároďák a jeden za druhého. Díky tomu pak můžeme být konkurenceschopní s takovými týmy, jako je Belgie," uvedl Provod.

Češi jsou i díky úvodní kvalifikační výhře 6:2 nad Estonskem ve skupině E první o skóre před Belgií. V úterý se představí ve Walesu. O postupu na světový šampionát se Provod zatím nechce bavit. "Ještě je brzo soudit. Myslím si, že všechno vypadá dobře a musíme mít jenom nejvyšší cíle, bez nich to nejde. Teď nás čeká další těžký zápas ve Walesu, který může napovědět dál. Na to se musíme soustředit a nekoukat moc dopředu," řekl Provod.