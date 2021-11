Jsem rád, že jsem konečně dostal šanci vrátit se do Litvínova, řekl Růžička

Ilustrační foto - Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - Mannheim, 13. listopadu 2019 v Hradci Králové. Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička.

Litvínov (Mostecko) - Trenér Vladimír Růžička v minulosti několikrát mluvil o tom, že by rád opět působil v mateřském Litvínově, ze kterého vykročil do velkého hokeje. Trochu nečekaně byl do nové funkce jmenovaný dnes, kdy Severočeši oznámili, že bývalý vynikající útočník nahradí odvolaného Vladimíra Országha.

"Pro mě to bylo jasné rozhodnutí. Dlouho jsem na to čekal, že bych mohl Litvínov trénovat. Po nabídce jsem se tu poohlížel už déle, nejen tuto sezonu. Jsem moc rád, že to konečně přišlo," řekl Růžička v rozhovoru pro klubový web.

Osmapadesátiletý kouč odešel z Litvínova v lednu 1990, v šestadvaceti zamířil do NHL. Teď se vrací. "Je to něco jiného, než když jsem tu byl jako hráč. Vždy, když jsem na stadion přicházel, tak měl člověk v sobě takové mrazení a vždy jsem si vzpomněl, jak jsem sem chodil jako malý kluk koukat na hokej. V dětských letech jsem chodil koukat na všechny hokeje, takže jsem byl na zimáku prakticky pořád. Mám na to hezké vzpomínky. Už jako hráč jsem si v Litvínově něco prožil a jsem rád, že jsem zase doma a že se mi tu povedlo podepsat angažmá jako trenér," přiznal Růžička.

Olympijský vítěz z Nagana, mistr světa z roku 1985 se nyní bude snažit posunout severočeský klub do vyšších pater tabulky. Verva je po 21 zápasech desátá. "Není to teď o nějakých řečech, ale o tom, abychom něco na ledě předvedli. Chci společně s realizačním týmem posunout tým výše," řekl Růžička jasně. Jeho asistentem bude Václav Sýkora, který dosud spolupracoval s Országhem.

Růžička nyní trénoval prvoligovou Kadaň, s šéfem Trhačů a kamarádem Petrem Klímou byl ale dohodnutý, že v případě zajímavé nabídky může odejít. Zároveň měl i dostatek času sledovat nejvyšší soutěž. "Vyloženě že bych se zaměřoval na Litvínov, se ale říci nedá. Viděl jsem asi tři zápasy, ale sledoval jsem více méně komplexně extraligu, ale i zahraniční soutěže jako je KHL, NHL či švédská liga," uvedl.

Bývalý trenér Slavie, Chomutova a Hradce Králové, který dovedl národní tým ke dvěma zlatým medailím na mistrovství světa, převzal Vervu v reprezentační přestávce. První zápas čeká Litvínov až v pátek 19. listopadu, kdy doma přivítá Mladou Boleslav.

"Je pravda, že je dobré, že máme více času. Některé hráče znám, ale některé ne, takže je určitě fajn, že budeme mít teď trochu času se vzájemně poznat. Máme devět dní, takže uvidíme. Určitě potrénujeme a musíme se připravit na zápasy, abychom je uhráli," dodal Růžička, pro něhož bude premiéra na litvínovské střídačce zároveň jubilejním 1000. zápasem v základní části extraligy v roli hlavního trenéra.