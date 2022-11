Jsem připravený začít MS nejlepším možným způsobem, prohlásil Ronaldo

Dauhá - Přestože Cristiano Ronaldo kvůli žaludeční viróze nenastoupil ve čtvrteční generálce proti Nigérii, na startu fotbalového mistrovství světa se cítí skvěle. Hvězdný útočník je připravený zahájit svůj pátý šampionát nejlepším možným způsobem. Věří, že Portugalci mají na mistrovství světa v Kataru nejlepší tým, jen to potřebují dokázat na hřišti.

"Cítím se skvěle. Uzdravil jsem se, dobře trénuju a jsem připravený začít šampionát nejlepším možným způsobem," citoval Ronalda web Sky Sports po setkání s novináři v dějišti šampionátu.

Mistři Evropy z roku 2016 začnou skupinu H ve čtvrtek proti Ghaně. Následně se utkají s Uruguayí a Jižní Koreou. "Uvidíme na konci, kdo bude nejlepší, ale věřím, že Portugalsko je nejlepším týmem na tomto mistrovství světa. Musíme to ale dokázat na hřišti," konstatoval se 117 brankami historicky nejlepší reprezentační střelec.

"Cítím, že tenhle portugalský výběr má úžasný potenciál. Myslím si, že rozhodně můžeme vyhrát, ale musíme se soustředit na následující zápas. Teď je to o koncentraci na Ghanu a výhře, od toho se odrazíme," uvedl sedmatřicetiletý útočník Manchesteru United.

Minulý týden způsobil poprask rozhovorem pro TalkTV, v němž zkritizoval trenéra Erika ten Haga, který se ho prý snaží spolu s dalšími lidmi vyštvat z klubu. Načasování interview před začátkem vrcholného turnaje nevidí jako problém.

"V mém životě to chodí tak, že nejlepší načasování je moje načasování. Z vaší (novinářské) perspektivy je snadné zaměřit se na to, jak si můžeme vybrat načasování. Někdy napíšete pravdu, někdy lži. Nemusím se zabývat tím, co si myslí ostatní. Mluvím, kdy chci. Spoluhráči mě znají hodně dobře už dlouhá léta a vědí, co jsem za člověka," konstatoval Ronaldo.

Je přesvědčený, že rozhovor nijak nepoznamená rozpoložení národního týmu a koncentraci na turnaj. "Atmosféra (v týmu Portugalska) je výborná, bezproblémová, plně se soustředíme. Můžete přispět tím, že nebudete mluvit o mně. Jsem obrněný proti všemu. Pokud se budete ostatních hráčů ptát na Cristiana Ronalda, naštve mě to. Jestli se jich ale zeptáte na turnaj a tým, budu radši. Vše, co se týká mě, vždycky vzbudí kritiku a kontroverzi," řekl někdejší hráč Sportingu Lisabon, Realu Madrid či Juventusu Turín.