Brno - Sedm sérií play off trvala neporazitelnost hokejistů Komety Brno. Ukončit ji dokázal v semifinálové bitvě nejlepší tým základní části Liberec, který si tak zahraje potřetí za poslední čtyři sezony v extralize o zlato. Obránce Ladislav Šmíd, který má za sebou angažmá v Edmontonu i Calgary, si zahraje finále poprvé v kariéře a skalpu Komety si cení.

"Byla to namáhavá série, hodně fyzicky náročná. Klobouk dolů před Kometou, dvakrát po sobě to vyhrála, byl to pro nás extrémně silný soupeř. Vědí, jak vyhrávat. Ale já jsem hrdý na náš tým, že jsme finále dokázali uhrát," řekl novinářům Šmíd.

Kometa neprohrála sérii v play off od porážky 1:3 na zápasy s Chomutovem v předkole v roce 2016, v dalších sezonách jako hůře nasazený tým po základní části válcovala soupeře. I Liberec s ní v roce 2017 jako druhý nejlepší tým základní části prohrál ve finále 0:4 na zápasy. Teď kouzlo Komety zlomil.

"Jsme obrovsky nadšení, dokázali jsme si, že máme velikou kvalitu, stačí si jen pořádně věřit," uvedl Šmíd a cení si úspěchu proti šampionovi z minulých dvou let, který vždy v play off zapnul. "Každý zápas jsme se přetahovali, až na pátý duel, pokaždé to v podstatě bylo o jediný gól. Teď máme obrovskou euforii, ale zase je to jenom semifinále. Počkáme si na soupeře," těší se Šmíd na boj s Třincem, či Plzní.

Oceláře a Indiány čeká v pondělí rozhodující sedmá bitva a vítěz se představí ve čtvrtek na startu finále v Liberci. "Asi to je plus, ale uvidíme až první zápas, do jaké míry je to výhoda. Oni sice mohou být lehce unavenější, ale postoupí a to vám vždycky stříkne energii do krve," prohlásil Šmíd.

Sám je s průměrným časem na ledě 27:39 minuty nejvytíženějším hráčem play off, ale sil má dost. "Snažím se odevzdávat co nejvíc, jsem rád za důvěru, kterou mi trenéři dávají. Hlavní je, že tým šlape a že jsme postoupili. Já jsem hrozně rád za naše kluky, hlavně za ty mladší. Ne vždycky se podaří, že do toho takhle mladí hráči zapadnou," chválil Šmíd.

Byl rád, jak se daří hráčům jako dvacetiletému bekovi Tomáši Hanouskovi nebo o dva roky staršímu Tomáši Havlínovi. "Mně je třiatřicet a jsem ve svém prvním finále, oni se dočkali ve dvaceti... Mám radost za ně, musíme si toho vážit, protože nikdy nevíte, kdy tam budete zase," řekl účastník mistrovství světa v letech 2007 a 2013 a olympijských her v Soči 2014.

Po problémech s krkem, které přerušily jeho kariéru v NHL, hraje v mateřském Liberci druhou sezonu. Loni musel strávit vyřazení ve čtvrtfinále, ale v průběhu tohoto ročníku cítil, že Bílí Tygři mohou dojít hodně daleko. "Říkal jsem to (trenérovi) Filipovi (Pešánovi) už během sezony, že cítím vnitřní sílu z týmu, že věřím v úspěch," uvedl Šmíd.

"Já to pořád omílám, ale kvalita je tady neskutečná. Trenér postavil výborný tým, nikoho z týmu bych v celé extralize za jiného nevyměnil. Stojím si za všema klukama, každý z nás nechá na ledě cokoli a z toho to celé vychází," ocenil Šmíd fungující tým.

Mezi zbývajícími soupeři se podle něj těžko vybírá. "Oba týmy jsou ohromně ofenzivní, s Třincem i Plzní jsme se prali o první příčku. Mají skvělé první lajny, na to si budeme muset dát pozor. Ale je vážně jedno, koho dostaneme. Když chcete titul, musíte vyřadit všechny," dodal Šmíd.