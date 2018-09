Praha - Od té doby, co se záložník Jaromír Zmrhal na začátku září vrátil na trávník po vyléčení nemoci, je jako vyměněný. Jeho forma vygradovala v uplynulém týdnu, kdy se stal střeleckým hrdinou slávistických fotbalistů. Nejprve ve čtvrtek jediným gólem rozhodl o vítězství 1:0 v Evropské lize proti Bordeaux a dnes stejný kousek zopakoval i v utkání nejvyšší soutěže s Bohemians 1905. Pětadvacetiletý křídelník věří, že mu střelecká forma vydrží i dál.

"Ze začátku sezony mi to moc nešlo, byl jsem pak chvíli nemocný a vypadl jsem na dva zápasy. Vrátil jsem se nějak s větším klidem. Bavili jsme se o tom s trenérem, nevím, čím to může být. Jsem takový klidnější, mám teď takové dobré období," řekl novinářům Zmrhal po výhře 1:0.

"Pomáhá mi to v koncovce, i doma je všechno super. Prostě všechno tak nějak vychází. Pomohl mi gól s Bordeaux, i předtím v zápase proti Plzni, kde jsem prolomil čekání, měl jsem tam i asistenci. To člověku zvedne sebevědomí. Padlo mi to tam v poslední době dvakrát v lize, jednou v Evropské lize. Nebudu to radši moc komentovat, abych to nezakřiknul. Chci, aby mi to tam padalo dál," dodal reprezentační záložník.

Gól dal v 37. minutě, tedy jen o dvě minuty později než s Bordeaux. "Při gólu jsem se snažil mířit na zadní tyč. Už jsem měl jednu střelu, která se mi moc nepovedla, trefil jsem to doprostředka. U té druhé jsem se snažil trochu víc zamířit. Gólman se podle mě přesouval na přední tyč, takže nestihl zareagovat," prohlásil Zmrhal.

Jeho gól byl vyústěním asi čtyřminutového drtivého tlaku, který Slavia měla. "Takhle bychom měli hrát i poté, co dáme gól. Snažit se držet míč a soupeře zatlačit. Pak s nimi hrajeme fotbal nahoru dolů. Když hrajeme v takovém tempu, tak jsme pak trochu šlapali vodu. Bylo znát, že nejsme úplně zvyklí hrát zápasy takhle za sebou. Ale takhle prostě chceme hrát, chceme hrát tři soutěže, takže se na to musíme připravit," konstatoval.

Výhru, která Slavii znovu posunula do čela ligy, považoval za velmi vydřenou. "Úplně. Když to nešlo fotbalově, hlavně ve druhé půli se nám nedařilo držet míč, tak jsme do toho dali všichni 100 procent. Makali jsme. I když to bylo v některých chvílích se štěstím, zápas jsme zvládli," pochvaloval si Zmrhal.

Připustil, že po zápase s Bordeaux slávistům v závěru docházely síly. "Možná nám ubývaly síly, nechtěli jsme také ztratit výhru. Mysleli jsme na to a trochu jsme se stáhli, nehráli jsme fotbal, jaký chceme. Trochu jsme odešli a báli se, abychom nedostali gól. Soupeř pak měl dost prostoru. Jsme rádi za tři body a taky že jsme nedostali gól," řekl Zmrhal.

"Vloni jsme takovéhle zápasy někdy nezvládali. Se silnějšími jsme se hecnuli a zvládli je, pak na nás přijel soupeř, který je níž v tabulce, a my jsme prohráli. Jsme rádi, že jsme to zvládli, ale pořád je skoro začátek ligy," dodal Zmrhal.