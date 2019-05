Bratislava - Brankář hokejové reprezentace Pavel Francouz je díky pozvánce trenérů do Bratislavy již na šestém mistrovství světa. Na čtyřech šampionátech si zachytal, na předchozích třech měl v týmu zásadní roli. Ani v nejmenším ale neočekává, že by mu historie zaručovala post jedničky současného týmu.

"Jsem jeden ze tří brankářů národního týmu," prohlásil Francouz v rozhovoru s novináři po dnešním tréninku, který byl pro něho prvním v Bratislavě. "Všichni tři gólmani i ostatní hráči jsme tady proto, aby se udělal úspěch, a já doufám, že bude co největší. Jsem připravený podřídit se týmu. Medaili dostávají všichni," připomněl Francouz.

S uvolněním v Coloradu neměl problémy. Sezonu odchytal převážně na farmě, v závěru byl trojkou Avalanche, kteří vypadli v sedmém utkání 2. kola play off NHL se San Jose. "Čekalo se na poslední zápas v play off, pak to šlo všechno rychle," připomněl Francouz.

Sám si potřeboval také vyhodnotit některé okolnosti. Účast na takřka domácím turnaji ho ale lákala. "Samozřejmě. Byl to jeden z klíčových faktorů. Před měsícem se mi narodila dcera a viděl jsem ji jen pár dní. Manželka s dcerou tady se mnou mohou být, což hraje důležitou roli," řekl Francouz.

Věří, že má dobrou formu. A i při tréninku se jeho výkon zamlouval kouči brankářů Zdeňku Orctovi. "Doufám, že forma je co nejlepší. Těžko se to ale odhaduje, protože jsem nějaké dva týdny nechytal zápas. Na tréninkách v Coloradu jsme ale trénovali hodně navíc a musím říct, že jsem se cítil dobře," připomněl Francouz.

Zámořskou sezonu hodnotí kladně. "Byla dobrá. Samozřejmě šel jsem do zámoří s tím, abych se dostal do NHL a nejen k ní přičuchnul. Ale myslím si, že jsem i tak udělal velký pokrok a přiblížil se tomu, abych se do NHL podíval. Účel, který to mělo splnit, to splnilo. A já se budu chtít rvát o NHL i dál," ujistil Francouz, jenž odchytal dvakrát zhruba polovinu zápasu a s Arizonou i San Jose shodně jen jednou inkasoval.

Premiéra proti Coyotes pro něho byla velkým zážitkem. "I když jsem jen dochytával ty zápasy, když je člověk v bráně, zažije tu atmosféru, vidí ty hráče, co se kolem něj prohání na ledě a vídá je jinak v televizi... Je to skvělý pocit. Každý ten první zápas má své kouzlo. Člověk vždy prožívá adrenalinový moment a pro mě osobně to bylo hodně silný, protože já jsem o tomhle vždycky snil," přiznal Francouz.

Velkou část sezony ale prožil na farmě v nižší AHL. "Samozřejmě jsem chtěl být nahoře co nejdéle. Ten život, servis a všechno je nahoře úplně neuvěřitelné. Bral jsem to ale tak, jak to je. Věděl jsem, že si to musím vyšlapat přes farmu. Zatnul jsem zuby a makal dál," uvedl.

Chytal spolehlivě, za 49 zápasů základní části inkasoval v průměru 2,68 gólu na utkání a měl úspěšnost zákroků 91,8 procenta. Ukázal tak, že může chytat i na užším kluzišti.

"Tam byl velký otazník, zda dokážu konkurovat se svojí výškou, což jsem tam podle mě ukázal. V mé situaci bylo nejlepší, abych šel na farmu a chytal co nejvíc. Na farmě jsem odchytal hodně zápasů, je to lepší než být nahoře a odehrát jich třeba jen deset za sezonu. Určitě nelituju, že jsem do zámoří odešel," uvedl Francouz.

V průběhu sezony pracoval i na stylu chytání. "Měl jsem tam trenéra brankářů, snažil jsem se chytat více vyjetý z branky. Je pravda, že vykrývání úhlů je tam trochu jiné. Ale rozdíl je hlavně v přítomnosti hráčů před brankou a clonění. To je největší práce pro gólmana. Ani ne chytit puk, ale nejdříve ho vůbec vidět, pak až chytit," popsal Francouz.

Zatím neví, co bude dál. "Moje budoucnost se teď bude řešit. Má to řešit agent s vedením Colorada. Moc bych si přál, abych tam zůstal a posunul se na lepší pozici. Ale je to jen moje přání. Nemůžu odhadovat, jak se to všechno vyvine," řekl.

Z Colorada na Slovensko necestoval jen on. Němce posílil další gólman Philipp Grubauer, bek Tyson Jost Kanadu a další obránce Nikita Zadorov zase Rusko. "Bavili jsme se o tom, jak kdo letí, jak se sem kdo dostane. A popřáli jsme si hodně štěstí," uvedl Francouz.

Francouz se připojil k národnímu týmu, s týmem hned trénoval

Gólman Pavel Francouz se připojil k české hokejové reprezentaci na mistrovství světa. V Bratislavě dnes s týmem absolvoval první trénink v dějišti turnaje. Trenéři tak už mají po odjezdu Jakuba Kováře k dispozici kompletní trojici do brankoviště: vedle Francouze ještě Patrika Bartošáka a Šimona Hrubce, z nichž už každý na šampionátu odchytal zápas.

Osmadvacetiletý Francouz patří v NHL Coloradu, ale v sezoně naskočil jen do dvou utkání a jinak chytal za farmářský tým Eagles v AHL. Ve vyřazovacích bojích byl připravený jako trojka za Philippem Grubauerem a Semjonem Varlamovem. Avalanche vypadli v druhém kole play off v sedmém duelu se San Jose v noci na čtvrtek a po sezoně mají už dlouho i Eagles. Ze zámoří se Francouz vrátil v sobotu večer, dnes se připojil k týmu.

"Byl jsem ve spojení s trenéry, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli to půjde. Čekalo se, až dohraje sedmý zápas Colorado. Věděl jsem, že se blíží začátek turnaje. Bylo to všechno hrozně rychlé. Včera jsem přiletěl do Prahy, šel jsem si lehnout někdy v sedm večer, vzbudil se ve tři a pak už jsem neusnul," řekl Francouz novinářům.

"Na ledě vypadá výborně, ale to je trénink. V zápase teprve uvidíme, jakou bude mít formu," řekl trenér brankářů Zdeněk Orct. Nepočítá ale s tím, že by šel Francouz stejně rychle do akce a nastoupil už v pondělí proti sborné. "Ne, to určitě ne. Normálně zůstaneme u standardního režimu. Podle mě by měl chytat Patrik (Bartošák), na střídačce bude Šimon (Hrubec)," prozradil Orct.

Francouz považoval rozhodnutí za logický krok. "Zítra do té dvojičky pro zápas určitě nepůjdu, časový posun mě určitě dožene. Byl by to zbytečný risk," přitakal Francouz, jemuž nahrává i to, že po utkání s Rusy bude mít tým dva volné dny.

"Vyšlo to v tomto ohledu dobře, můžu pořádně potrénovat s partou kluků, kteří třeba nehrajou, a budu se snažit vyhnat tu únavu tvrdou prací. Zdeněk Orct je zkušený trenér gólmanů, dá mi nějaká cvičení, budeme pracovat na detailech. Budu se snažit připravit co nejlíp," uvedl Francouz.

Vedení národního mužstva nadále čeká na útočníka Radka Faksu z Dallasu. Pětadvacetiletý centr měl po vyřazení Stars ze Stanley Cupu potíže při výstupní prohlídce kvůli zranění ramena. Jisté je, že minimálně do čtvrtka nebude moci do turnaje zasáhnout. "Radek Faksa přiletí zítra v 11:15 do Vídně," řekl dnes novinářům manažer týmu Jan Černý.

Sám Faksův přílet ale ještě tolik neznamená, nejprve je třeba zjistit, jaký je hráčův zdravotní stav. "Přesně tak. Nejdříve se počká; jednak ho prohlídne doktor, budou na něm také pracovat fyzioterapeuti a zjistíme vůbec, v jakém stavu je. Potom jsme schopní ho buď dopsat na soupisku, když bude v pořádku, nebo prostě počkáme, až v pořádku bude. Nejdříve, kdy ho můžeme dopsat na soupisku, je 16. května. Taková je dohoda s Dallasem a GM Jimem Nillem," uvedl Černý.

Pak už nechávají Stars vše čistě v české režii. "Ten doktor mu chtěl původně dát dokonce ještě o něco delší proceduru, ale po dohodě Petra Nedvěda s Jimem Nillem se určilo datum 16. května a mám na to i oficiálně papír, že to je datum, kdy ho můžeme dopsat na soupisku a může nastoupit do zápasu," přiblížil Černý.

Faksovou premiérou na jeho třetím MS by tak mohlo být čtvrteční utkání proti Lotyšsku, které bude pro Čechy čtvrtým vystoupením ze sedmi v základní skupině. Zbývat poté budou páteční zápas s Italy, nedělní proti Rakušanům a v úterý zakončí výběr kouče Miloše Říhy program ve skupině soubojem se Švýcary.