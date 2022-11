Jsem hrozně šťastný, hattrick za reprezentaci všechno převýšil, zářil Chytil

Olomouc - Útočník Mojmír Chytil označil dnešní reprezentační debut, ve kterém se hattrickem zapsal do historie, za nezapomenutelný. Třiadvacetiletý fotbalista dal jako první hráč samostatné české reprezentace tři branky hned při premiérovém startu a výrazně přispěl k vítězství 5:0 v přípravném duelu proti Faerským ostrovům. Pro Chytila byl zápas o to sladší, že se odehrál na jeho domovském Andrově stadionu v Olomouci.

"Jsem hrozně šťastný, v zakončení jsem měl dneska štěstí. Myslel jsem si, že si vždycky budu hlavně pamatovat na první ligový gól tady proti Spartě, ale tohle všechno převýšilo. Po třetím gólu jsem byl už trochu dojatější, je to krásné," řekl Chytil novinářům.

Chytil otevřel skóre ve 13. minutě, kdy si naběhl na Coufalův dlouhý pas za obranu a po ukázkovém zpracování poslal míč kolem gólmana Nielsena do sítě. Český útočník zachoval sám před brankářem chladnou hlavu i o šest minut později po Součkově přihrávce a hattrick dokonal v 23. minutě hlavou po Zmrhalově centru.

"Už před zápasem jsem klukům z Olomouce říkal, že by bylo fajn, kdybychom dali co nejdřív gól. Na videu jsme viděli, že je to houževnatý soupeř, žádní nazdárkové. První gól nám hrozně pomohl," podotkl.

Odchovanec prostějovského a olomouckého fotbalu se hned při svém debutu zapsal hattrickem během deseti minut do reprezentační historie. Pouze nejlepší střelec národního týmu Jan Koller zvládl nasázet tři branky ještě o tři minuty rychleji, v roce 2005 proti Makedonii přispěl k výhře 6:1 nakonec čtyřmi trefami.

"Ani nevím, co na to mám říct. Je to krásné, ale s takovými hráči se vůbec neporovnávám. Je pro mě hlavně pocta být v reprezentaci," uvedl Chytil, ze kterého spadl tlak hned po úvodním hvizdu. "Před zápasem byla velká nervozita, ale po rozcvičce a při příchodu na hřiště už opadla. Tenhle stadion dobře znám, to mi pomohlo," řekl.

Kromě Chytila dnes odehráli premiérový zápas za národní tým i jeho kluboví spoluhráči Ondřej Zmrzlý a Jan Navrátil. "Je fajn, že jsme všichni nastoupili. Je skvělé, že je nás tu tolik a že jsme si to před domácími fanoušky mohli všichni užít," ocenil autor šesti ligových branek, kterými pomohl Olomouci ke čtvrtému místu po podzimní části.

Urostlý útočník dal druhý hattrick v sezoně a navázal na pohárový duel proti Uničovu (4:2). Formu z klubu si přenesl i do národního týmu. "Trenér Šilhavý po mně chtěl, ať hraju to, na co jsem zvyklý z klubu. A abych plnil pokyny, které mi dal před zápasem. To se podle mě povedlo," pochvaloval si Chytil, kterého čeká po hattricku i vysoké zápisné v kabině a vyřizování množství gratulací. "Asi si budu muset půjčit, uvidíme. A na telefon jsem se ještě pořádně nedíval, ale sám jsem zvědavý, kolik tam toho bude," dodal.