Jsem hrozně hrdý na tým, řekl po zisku bronzu střelec vítězné branky Langer

Helsinky - Sedmileté čeká na medaili českých florbalistů ukončil útočník Filip Langer, který v čase 64:38 proměnil přihrávku Marka Beneše a rozhodl v boji o 3. místo na mistrovství světa v Helsinkách o výhře nad Švýcarskem 4:3 v prodloužení. Hráč švédského Kalmarsundu považovaný za největší talent tuzemského florbalové scény tak přidal bronz do sbírky k titulu juniorského mistra světa z roku 2019 z Halifaxu.

V euforii ani nedokázal gólovou situaci popsat. "Já si to vůbec nepamatuju. Vím, že tam někde vypadl balonek, vystřelil jsem a pak už ze mě jen vystříkly emoce. Strašné uvolnění," řekl Langer, který 29. prosince oslaví 20. narozeniny.

Dovršil obrat z 1:3 a Češi se dostali na stupně vítězů poprvé od bronzu v roce 2014 v Göteborgu. Langer byl už před třemi roky v Praze v týmu, který skončil po prohře se Švýcary 2:7 v souboji o 3. místo podruhé za sebou čtvrtý. "Byla tam obrovská energie, s jakou jsme vlétli do třetí třetiny. I když jsme dostali gól, tak jsme na to hned zapomněli a díky tomu jsme tu třetí třetinu zvládli. Pak už to bylo jen o tom, kdy to prolomíme," prohlásil.

Langer mohl v 19. minutě poslat český tým do vedení 2:1, ale neproměnil trestné střílení. "Já si upřímně myslel, že gól dám. Fakt jsem z toho byl docela špatný, ale hodil jsem to za hlavu, protože jsem věděl, že takových momentů je ve florbale i v životě strašná spousta. Už jsem si jich pár prožil a myslím, že s tím umím pracovat. Tak jsem si věřil a v zápase se to ke mně ani moc nevracelo. Snažil jsem se koukat hodně dopředu," podotkl.

"Byla to šílená válka, jsem hrozně hrdý na tým, jakou jsme vytvořili partu. To, co rozhoduje tyhle zápasy, není to, jakou kvalitu na hřišti předvedeme, ale, jak si věříme a jakou důvěru v tým máme. Tu jsme dokázali v rámci těch tří týdnů vybudovat neuvěřitelnou a myslím, že máme společné myšlenky do konce života. Proto dělám ten florbal. Pro ty zážitky, jak se tým dokázal utužit za tím cílem, jaký jsme si stanovili," řekl Langer.

Vítěznou branku si připsal také v květnu 2019 ve finále juniorského mistrovství světa v Halifaxu při výhře nad Švédskem 8:2. "Je to úplně jiné, šampionáty jsou odlišné. Ale ty emoce se dají srovnat, je to něco nepopsatelné. Když si to člověk neprožije, tak to nejde popsat a jsem strašně rád za to, že se to povedlo," prohlásil.

V týmu bylo vedle něj dalších šest majitelů zlata z Halifaxu či z letošního juniorského šampionátu v Brně. Oba tituly získali Filip Forman s Matějem Havlasem, v Kanadě byli také další útočník Matyáš Šindler s obráncem Dominikem Benešem a v srpnu v Brně slavili bek Lukáš Punčochář a forvard Adam Hemerka.

"V emocích řeknu, že ta budoucnost je, ale bude důležité, abychom se z toho nezbláznili. Hlavně my mladí, kdo na sobě umíme pracovat, máme dobré návyky z juniorské reprezentace, za sebou nějaké úspěchy, tak abychom nepřestali pracovat a dál ten tým budovali. Starší hráči, kteří mají zkušenosti, ten tým neuvěřitelně utužili během toho cyklu. Myslím, že nás čeká pěkná budoucnost," řekl Langer.

Teď si může užívat medaili na hlavní scéně. "Oslavy budou obrovitánské. Myslím, že to ani neumíme, protože jsme takhle parta ještě nic nevyhráli, ale spousta kluků z juniorů nebo lig oslavovat umí, takže to bude fakt velké. Asi bude dlouhá noc, která nám tu hrála," zmínil píseň Dlouhá noc Heleny Vondráčkové, kterou si tým vybral jako oslavnou po každém vstřeleném gólu na turnaji.

V hledišti Hartwall Areny měl podporu blízkých. "Byl tu tatínek, přítelkyně a brácha s přítelkyní. Já to miluju, když jsou u toho. Vím, co mi dali a co musejí podstupovat. Já jsem trošku jiný v té rodině a oni mě neuvěřitelně podporují, tak je pro mě krásný, když je tu toho někdo, kdo je mi takhle blízký. To jsou lidi, pro které to taky hraju," dodal Langer.