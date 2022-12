Jsem hrdý na všechny kluky z týmu, prohlásil kapitán dvacítky Svozil

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Kanada - Česko, 27. prosince 2022. Connor Bedard (vlevo) z Kanady a český kapitán Stanislav Svozil.

Halifax (Kanada) - Stanislav Svozil se zapsal do historie jakožto první kapitán, který dovedl na mistrovství světa samostatnou českou dvacítku k výhře nad kanadskými hokejisty v základní hrací době. Po vítězství 5:2 nijak neskrýval, jak moc ho celé mužstvo potěšilo svým výkonem.

"Jsem na všechny hrdý, na kluky, kteří dneska hráli, i na ty, kteří nehráli. Jako tým fungujeme pospolu už několik týdnů a všichni odevzdávají maximum. Náš výkon jsme postupně ladili a řekl bych, že dnes jsme ho vyladili. Musíme ale v nastoleném trendu pokračovat dál, jsme teprve na začátku turnaje," zdůraznil Svozil.

Ve výhru začal věřit po gólu na 5:2, ačkoli v tu chvíli byla před oběma soky ještě druhá polovina utkání. V ní už se však skóre nepohnulo. "Když to vezmu postupně, po první třetině jsme vedli 2:1 a viděli jsme, že se s nimi dá hrát. Neřekl bych ale, že to byl moment, kdy jsme začali věřit, že opravdu vyhrajeme. Ten přišel ve chvíli, kdy jsme dali gól na 5:2," řekl novinářům.

"Musím znovu pochválit úplně všechny. A co předváděl v bráně Tomáš Suchánek, to bylo něco neskutečného," dodal Svozil na adresu skvěle chytajícího gólmana.

Výrazným dílem přispěli k úspěchu obránci, kteří vstřelili tři góly. Sám Svozil nejprve předvedl krásnou asistenci před gólem na 1:1, v nástupu do druhé třetiny pak zvýšil na 3:1.

"Je fajn, že nám to takhle vyšlo, ale je úplně jedno, kdo z týmu góly dá. Jak říkal pan Rulík v jednom rozhovoru, musíme hrát týmový hokej. Tudy pro nás vede cesta," připomněl Svozil slova hlavního kouče. "Dneska to odehráli všichni beci výborně dozadu i dopředu. Dostali jsme sice od Kanady dva góly, ale za to se vůbec nemusíme stydět," uvedl Svozil.

S blížícím se závěrem byli Kanaďané při nepříznivém vývoji skóre čím dál podrážděnější. "Cítili jsme to. Důležité však bylo, že jsme se nenechali vyprovokovat a zůstali v klidu. Na tým jsem za to hrdý."

Vést tým v roli kapitána je pro něho něčím speciálním. "Vždycky, když jsem hrál v juniorských reprezentacích, bylo to zavazující a zároveň jsem si to užíval a užívám. Neřekl bych ale, že je to o tom, kdo je kapitánem. Dneska byste nepoznal, kdo tu funkci má, výborně hráli všichni," zopakoval Svozil.

Dalším soupeřem Čechů budou Rakušané, tedy v kontrastu s Kanadou tým, s nímž se počítá spíše do boje o záchranu mezi elitou. "Z papírového úhlu pohledu to nejspíš bude jiný zápas, pro nás se ale nic nemění. Na zítřek se musíme připravit úplně stejně, věřím, že budeme úspěšní," uzavřel Svozil.