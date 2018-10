Frankfurt - Fotbalisté Frankfurtu rozstříleli v předehrávce 8. kola německé ligy Düsseldorf 7:1 a po třetí výhře za sebou se v tabulce posunuli na šesté místo. Pěti góly se na tom podílel dvacetiletý srbský útočník Luka Jovič, který tak stanovil nový rekord klubu. K bundesligovému maximu Dietera Müllera z roku 1977 mu chyběla jediná trefa.

Parádním střeleckým představením pokazil Jovič návrat bývalého trenéra Eintrachtu Friedhelma Funkela do Frankfurtu. Nynější kouč Düsseldorfu spadl po čtvrté prohře v řadě se svým týmem na poslední místo tabulky.

K pěti brankám Joviče se dvěma góly přidal Sebastien Haller. Ten ve 20. minutě otevřel skóre z pokutového kopu za ruku, kterou rozhodčí nařídil až po konzultaci s videem. Do poločasu domácí po dvou trefách Joviče vedli už 3:0. Haller gólově zahájil i druhý poločas, na snížení hostů pak odpověděl dalšími třemi trefami Jovič.

Hráč srbské reprezentace do 21 let vylepšil svou letošní střeleckou bilanci na sedm branek a dostal se do čela tabulky kanonýrů bundesligy.

Výsledky 8. kola německé fotbalové ligy

Eintracht Frankfurt - Düsseldorf 7:1 (27., 34., 54., 69. a 72. Jovič, 20. z pen. a 50. Haller - 53. Lukebakio).