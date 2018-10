Brusel - Ženy v Evropské unii vydělávají v průměru o 16,2 procenta méně než muži. Upozornila na to dnes komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost mužů a žen Věra Jourová. Podobná situace je podle ní nejen nespravedlivá, protože za stejnou práci by měli všichni dostávat stejné peníze, ale je to také ztráta pro evropské hospodářství. Ženy totiž představují 60 procent absolventů univerzit a měly by tak mít větší šanci na lepší pracovní místa s vyšší mzdou.

"Je to ztráta talentů a také ztráta investovaných nákladů," upozornila komisařka. Zaměstnání s nízkými platy podle ní navíc zvyšují u žen riziko chudoby a mají také později za následek prohlubování rozdílů ve výši penzí mezi oběma pohlavími.

Na neuspokojivý stav má ukázat také Evropský den rovného odměňování, který i letos připadá na 3. listopad. Od něj do konce roku zbývá 16 procent pracovních dní a symbolicky po tuto dobu - po dva měsíce - už ženy v Evropské unii pracují zadarmo.

Trvající rozdíly mají podle Jourové tři hlavní zdroje. Ženy tráví výrazně více času starostí o domácnost, ale někdy se přímo ukáže, že dostávají ve srovnání se svými mužskými kolegy při stejné práci prostě horší platové podmínky. "Ukázal to jasně třeba skandál s novináři v (britské) BBC," připomněla eurokomisařka. Třetím důvodem je, že ženy častěji nacházejí uplatnění v sektorech, kde jsou obecně mzdy nižší, například ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství.

Evropská komise se podle Jourové snaží tuto situaci řešit, země na problémy upozorňuje. Věc bývá připomínána například v doporučeních, které komise členským státům dává v rámci hospodářského cyklu, známého jako Evropský semestr.

Loni doporučení, že by s rozdílnou výší platů mužů a žen měla něco dělat, dostala také Česká republika, společně ještě s Estonskem, Rakouskem, Německem a Slovenskem. Podle údajů Evropské komise byl v roce 2016 rozdíl v platech mužů a žen v ČR téměř 22 procent.

Komise už také přišla s návrhy, které mají zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodin. "Měly by napomoci zemím změnit jejich penzijní a sociální systém tak, aby netrestaly rodiče a zohlednily neplacenou práci, kterou rodiče, a speciálně matky, vlastně vykonávají doma," řekla Jourová. EK také opakovaně státy vybízí k většímu investování do školek a jeslí, včetně možnosti využít přitom unijních peněz.