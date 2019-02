Brusel - Evropská unie nepřikazuje soukromým internetovým firmám, co mají či nemají mazat z internetu, pouze je žádá, aby dodržovaly zákony platné v členských zemích. ČTK to dnes řekla komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Evropská komise (EK) si podle ní na rozdíl od Václava Klause mladšího a několika desítek dalších českých poslanců uvědomuje, že jde o soukromé subjekty.

"My neznárodňujeme ten prostor, abychom jim pak mohli něco zakazovat nebo přikazovat," upozornila Jourová. Skupina poslanců v čele s Klausem mladším přišla koncem ledna s návrhem na novelu zavádějící trestnost "omezování svobody projevu ve veřejných sociálních sítích" s možným až tříletým vězením, zákazem činnosti či pokutou.

Jourová dnes poznamenala, že v mnohém bude "paradoxně" s Klausem mladším souhlasit. "Já se také hodně beru za svobodu slova. S panem Klausem velmi často nesouhlasím, ale vždy budu hájit jeho právo ty věci říkat. Což si myslím, že je princip, který bychom měli v Evropě uchovat," upozornila.

Od internetových společností podle ní komise žádá, aby mazaly obsah, který zakazuje zákon. "Je to taková minimalistická varianta," míní Jourová.

EK dnes zveřejnila výsledky čtvrté prověrky toho, jak se nyní už devět velkých internetových firem - včetně klíčových sociálních platforem jako je Facebook či Twitter - vyrovnává se závazky, které na sebe dobrovolně vzaly přistoupením ke kodexu o boji proti nenávistným projevům na internetu z roku 2016.

Statistika ukazuje, že tyto firmy jsou nyní do 24 hodin schopny prověřit 90 procent příspěvků, na které je upozorní úřady nebo nevládní organizace a přibližně 72 procent z nich následně ze sítí odstraní. Podle Jourové je správné, že nemizí 100 procent obsahu, na který byly firmy upozorněny. "Řada z toho jsou 'jenom' urážky, osočování nebo zesměšňování. To je samozřejmě kryto svobodou projevu," poznamenala.

Podle komise tak zjevně funguje dobrovolný přístup, ke kterému se při řešení problému rozhodla. Jourová ale dnes před novináři nevyloučila ani jeho změnu v případě, že by internetové platformy zcela rezignovaly na svůj díl odpovědnosti. "Musely by se na to s prominutím vykašlat a říct 'nemáme nic společného s obsahem, my jsme jen trubky a špína, která jimi teče, není naše'. To ale nepředpokládám, že se stane," podotkla komisařka.

Firmy podle ní naopak říkají, že jsou připraveny plně respektovat evropské zákony a také se jim samotným nelíbí, pokud je jejich síť používána ke vzkazům jako jsou "Cikáni do plynu" či dalšímu podněcování k nenávisti.