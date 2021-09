Jourová: Varšava nereagovala na výtky, proto došlo na peníze

Brusel - Evropská komise učinila ostrý řez a iniciovala udělení pokuty Polsku, protože Varšava po dobrém nereaguje na výzvy k nápravě problémové situace v polské justici. Komise zároveň napjatě očekává verdikt polského ústavního soudu o nadřazenosti polského či unijního práva, který může jeho dialog s Evropskou unií dále zásadně zkomplikovat. ČTK to dnes řekla místopředsedkyně EK Věra Jourová. Polsko podle ní navzdory současným sporům o právní stát do Evropské unie patří, mělo by ale respektovat základní pravidla, k nimž se dobrovolně přihlásilo.

Několik let trvající spor unijních institucí a Polska o nezávislost tamní justice se tento týden dále prohloubil poté, co komise požádala Soudní dvůr EU, aby Varšavu pokutoval za neuposlechnutí jeho verdiktu. Ten nařídil polským úřadům ukončit činnost disciplinární komory trestající soudce, která funguje dál přes částečné omezení a sliby polské strany.

"Pokud nerespektujeme rozhodnutí nejvyššího arbitra v Evropě, tak se nám hroutí pravidla hry a nemůžeme fungovat. Proto tam je tenhle ostrý řez, ta možná finanční sankce," zdůvodnila aktuální krok Jourová.

Právě peníze jsou nyní nástrojem, na který chce Brusel vsadit při přesvědčování Polska, aby respektovalo společné hodnoty, zejména nezávislost justice. Komise, Evropský parlament i velká část členských zemí dlouhodobě kritizuje polskou reformu soudnictví, která podle nich posiluje vliv vládnoucích politiků na justici. Polská nacionálně konzervativní vláda však námitky odmítá jako nepřípustné vměšování a většině požadavků unie nechce vyhovět.

"Je otázka, zda ty sankce zaberou, zda je bude třeba stupňovat, zda zvýšit cenu za nerespektování. Zatím nemáme precedens, takže uvidíme, jak se Polsko postaví k této nové situaci," připustila Jourová, že Varšava nemusí být ochotna podřídit se ani po případném udělení pokuty.

Brusel má přitom v rukou další páky, kterými je připraven finanční tlak zvýšit. Již během příštích týdnů či měsíců by se jejich prostřednictvím mohl evropský blok přiblížit k odpovědi na otázku, zda dokáže přesvědčit svého člena k respektování společných pravidel.

Prvním z nich je schvalování národního plánu obnovy, které se v případě Polska táhne výrazně déle než u ostatních zemí vyjma podobně kritizovaného Maďarska. Komise kvůli pochybnostem okolo stavu polského soudnictví zatím neschválila investiční plán, který má zemi přinést přímé granty ve výši téměř 24 miliard eur (605 miliard korun).

"Polsko dostalo opakovaně doporučení udělat si pořádek v justici. Na polské straně nevidíme, že by se činily tím směrem kroky, proto to jednání trvá déle," řekla Jourová. Komise může podle ní čekat na bezvýhradné splnění podmínek a neschválit polský plán ještě dlouho, nebo jej schválit s dodatečnými požadavky ke splnění. To učinila například u českého plánu, kde požaduje do poloviny příštího roku vyřešit problém se střetem zájmů.

Další rána pro polský rozpočet může přijít v průběhu podzimu, kdy komise podle Jourové připraví první využití nového pravidla podmiňujícího čerpání unijních peněz jejich účinnou ochranou, tedy například nezávislostí justice. Europoslanci sice již vyzývali komisi, aby novou pojistku uplatnila před prázdninami, podle Jourové je však podmíněnost daleko silnějším nástrojem než několik let trvající bezvýsledné řízení kvůli porušování evropských hodnot podle sedmého článku smlouvy o EU.

"Budeme muset mít velmi precizně vyargumentováno a podloženo důkazy, že tam to ohrožení (finančních zájmů EU) opravdu je," zdůvodnila dlouhou přípravu spuštění nového mechanismu Jourová.

Polská vláda by si mohla unijní peníze pojistit tím, že vyjde vstříc požadavkům komise, k čemuž však podle Jourové poslední vývoj nesměřuje. Naopak existuje riziko vyhrocení situace, pokud polský ústavní soud rozhodne o nadřazenosti ústavy nad právem EU. Soud zatím už po několikáté svůj verdikt odložil.

"Jestli bude někde nějaký milník, tak to bude toto rozhodnutí…Bude těžší ten dialog vést, když ten stát ústy svého ústavního soudu řekne: 'My nebudeme respektovat základní pravidla hry'," řekla místopředsedkyně unijní exekutivy.

Polská opozice se kvůli vyostřování vztahů vlády s Bruselem a některými zvláště západoevropskými zeměmi obává, že Polsko se může brzy po vzoru Británie ocitnout na cestě z evropského spolku.

"Nevěřím tomu, Polsko patří do Evropy, silné Polsko patří do Evropy. A podle mě je síla členských států také v tom, že respektují pravidla hry a těší se plné důvěře. O takovém Polsku mluvím," dodala Jourová.