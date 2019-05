Jourová varovala před dezinformační kampaní k unijním volbám

Brusel/Berlín - Česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová varovala před organizovanou dezinformační kampaní, jejímž cílem je snaha ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu. Dnes o tom informovala agentura DPA. Evropská komise se dlouhodobě obává vměšování do unijních voleb ze zahraničí, a to především z Ruska.

"Nesmíme připustit, aby třeba jen v jediném členském státě byl volební výsledek zmanipulován," řekla Jourová v rozhovoru s německými novináři. Europarlamentní volby, které se konají tento měsíc, označila za osudové.

Jourová se domnívá, že cílem dezinformační kampaně vedené ze zahraničí by mohlo být prohloubení současných rozporů ve společnosti. "Kvůli tomu je obtížné to rozpoznat," uvedla Jourová ke snahám ovlivnit hlasování.

Boj proti dezinformacím, které je možné snadno šířit na sociálních sítích, je dlouhodobým tématem unijních voleb. "Není to o tom, zda zničíme facebook, nebo ne, ale o tom, zda máme dostatečnou infrastrukturu, zda internetové platformy respektují zákony a zda investujeme dostatečně do vzdělávání," uvedla Jourová.

Evropská komise již loni v září vydala doporučení k volební spolupráci s cílem zajistit transparentnost kampaní a bojovat proti dezinformacím. "Záleží mi na tom, aby hlas, který Evropané u voleb odevzdají, byl skutečně odrazem jejich svobodného rozhodnutí. Chceme-li však toto zajistit, je třeba skoncovat s anarchií, která vládne ve volebních pravidlech v online prostředí," uvedla tehdy Jourová.

O hrozbě ovlivnění unijní kampaně ze zahraničí tento měsíc hovořil na sněmovním semináři nazvaném Evropské volby v kontextu hybridních hrozeb ředitel české Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Ten za hlavního aktéra takových pokusů označil Ruskou federaci.

Volby evropských poslanců se budou konat v rozmezí čtyř dnů od čtvrtka 23. května do neděle 26. května. V Česku se bude hlasovat 24. a 25. května.