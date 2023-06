Jourová setrvání v ANO zatím neřeší, bude sledovat kampaň do europarlamentu

Praha - Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová bude sledovat, s jakými akcenty povede hnutí ANO volby do Evropského parlamentu v příštím roce a poté se rozhodne, zda zůstane jeho členkou. Pokud by kampaň i celkové směřování hnutí ANO byly v rozporu s jejím pohledem na svět, mohla by hnutí opustit. Vyplývá to z vyjádření Jourové v Deníku N. Jourová v příštím roce po deseti letech ve funkci evropské komisařky skončí. Komisaře vybírá česká vláda, kabinet Petra Fialy (ODS) bude chtít vybrat zřejmě svého vlastního kandidáta.

Jourová za hnutí ANO zasedla na začátku roku 2014 do tehdejší vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jako ministryně pro místní rozvoj, následně se přesunula do Evropské komise. Členkou hnutí ANO zůstává dodnes. "Uvidím, jestli moje vidění světa bude kompatibilní například s kampaní ANO do Evropského parlamentu a vůbec s celkovým směřováním," řekla Deníku N.

V minulém týdnu oznámily europoslankyně Martina Dlabajová a Dita Charanzová, že příští rok za ANO do europarlamentu kandidovat nebudou. Dlabajová poukázala na sbližování ANO a SPD, Charanzová řekla, že nesouhlasí s nynějším konzervativním a národoveckým směřováním hnutí.

Jourová podotkla, že inklinace hnutí ANO směrem ke konzervatismu nebo jistému národovectví aktuálně nezbytně řešit nemusí. Sleduje ale, jak se rozjíždí kampaň do Evropského parlamentu. "Každý se nějak vyvíjíme. Já musím říct, že jsem možná pro někoho nudně stabilní liberální demokratka - trošku doleva od středu, řekla bych, jak se tak sleduju. Ale v momentu, kdy vám to hnutí ujede někam, kde už to pro sebe nevidíte, musí to skončit," říká.

S předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem si v pohledu na Evropu nerozumí dlouhodobě. "Pan předseda Babiš udává tón, se kterým nesouzním. Protože pro něj je Evropa prostor pro boj, pro mě je Evropa prostor pro spolupráci. V tomto si nerozumíme dlouhodobě. Navíc Evropa je to prostředí, které táhne Česko nahoru, můžeme v něm růst," míní Jourová.

Po skončení mandátu v komisi láká Jourovou akademická sféra nebo pomoc Ukrajině. "Ráda bych dělala něco, kde budu v kontaktu s mladými lidmi. Hodně mě to láká do akademické sféry, učit. To je hlavní směr mé představy, když si sama sebe představím za dva roky," uvedla. Současně zvažuje i druhou cestu, která se týká zahraničí. Lákalo by ji pomáhat Ukrajině na cestě do Evropské unie. "Reformní práce ve vztahu k jejímu vstupu potrvají a tam bych mohla být docela užitečná. Justiční nároky Evropské unie znám a myslím, že bych byla schopná fungovat i z hlediska jazyka," dodala.