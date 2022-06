Jourová představí plán, jak mají Google a další bojovat s dezinformacemi

Brusel - Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová dnes představí nová pravidla, která mají přesvědčit velké internetové platformy k důslednějšímu postupu proti dezinformacím. Počítá například s povinnou spoluprací s ověřovateli faktů, odstraňováním falešných účtů šířících cílené dezinformace či efektivnějším bojem proti manipulativním videím falešně budícím dojem reality.

Globální internetové společnosti již v roce 2018 dobrovolně přistoupily ke kodexu, který obsahuje pravidla boje s dezinformacemi. Zavázaly se například, že zaručí transparentnost politické reklamy a že zakročí proti falešným a automatizovaným účtům. Komise se chystá pravidla aktualizovat a rozšířit jejich působnost v době, kdy se EU potýká s šířením ruské válečné propagandy v unijních zemích.

Platformy jako Facebook, Google nebo Twitter by nově měly najímat ověřovatele faktů ve všech jazycích Evropské unie. Povinně by měly v jednotlivých členských zemích dokládat, jak postupují proti dezinformačnímu či škodlivému obsahu v příspěvcích i reklamách. Nový kodex má být propojen s letos dohodnutou normou o digitálních službách, která pro firmy v případě nesplnění povinnosti počítá s možností pokut až do výše šesti procent ročního celosvětového obratu.