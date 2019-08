Jourová hovořila s von der Leyenovou, o portfoliu bude dál jednat

Brusel - Dobrý pocit má česká kandidátka do nové Evropské komise Věra Jourová ze svého dnešního rozhovoru s budoucí šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou. Jourová to po setkání řekla ČTK. S vedením liberální frakce Obnova Evropy i Prahou ale dál povede konzultace o konkrétních oblastech, které by měla mít od listopadu v nové EK na starosti.

"Debatovaly jsme o několika možnostech, ale nemám zmocnění o tom mluvit veřejně," upřesnila Jourová, která má ve stávajícím týmu Jeana-Claudea Junckera na starosti oblast spravedlnosti a otázky spojené s ochranou spotřebitelů či rovnými příležitostmi mužů a žen. Se svou pravděpodobnou budoucí šéfkou prý ale dnes probrala "několik možností".

S von der Leyenovou podle Jourové v úterý telefonicky hovořil i český premiér Andrej Babiš. Zopakovat měl, že Česká republika má zájem o místopředsednické křeslo či o některé silné ekonomické portfolio. Jourová sama v minulosti zmiňovala, že by měla zájem o oblasti související s digitálními technologiemi či s problematikou mezinárodního obchodu. Vláda Jourovou jako českou zástupkyni v nové komisi formálně potvrdila v pondělí.

Bývalá německá ministryně obrany von der Leyenová, kterou jako kompromisního kandidáta do funkce předsedkyně komise vybral mimořádný summit EU na počátku prázdnin, chce mít ve svém týmu co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Nyní se postupně setkává se všemi kandidáty, které ji do nové komise nabídlo 27 členských zemí bloku. Svou představu o rozdělení odpovědnosti za různé resorty mezi ně by chtěla oznámit zřejmě někdy v příštím týdnu.