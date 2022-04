Jourová čeká další balík sankcí EU vůči Rusku v příštím týdnu

Praha - Evropská komisařka Věra Jourová čeká, že unie v následujícím týdnu přijme šestý balík sankcí proti Rusku. Vedle uvalení sankcí na největší ruský bankovní dům Sberbank diskutují státy kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině o embargu na dovoz energií. Podle Jourové jsou debaty živější u omezení dovozu ropy, na nichž jsou některé země velmi závislé. Stejně jako slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) a český ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) Jourová v debatě České televize Otázky Václava Moravce zdůraznila, že nejdůležitější je udržení jednotného postupu Evropy vůči Rusku.

Na sankční seznamy podle Jourové mají přibýt další osoby a entity, kterým bude možné konfiskovat v Evropě majetky. Jourová nicméně poznamenala, že do pořadu šla s radou, ať tyto kroky neslibuje, protože jednání mezi zeměmi EU pokračují. Stanjura připomenul, že Česko zastává co nejtvrdší postup, nicméně klíčové je udržet jednotu. "Dohoda je cennější, než je-li to přesně tak, jak žádají středoevropské státy, " konstatoval. Heger připomenul, že závislost na ruské ropě a plynu je velmi vysoká, ale s ohledem na brutalitu války na Ukrajině je třeba donutit ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se z Ukrajiny stáhl.

Stanjura ubezpečil, že Česko při naplnění všech zásobníků bude mít před příští sezonou dostatek plynu na vytápění domácností, o nových zdrojích suroviny pro firmy jedná spolu s dalšími zeměmi EU. Podle Jourové lidé v Evropě nebudou trpět potravinovou nouzí, konflikt v zemi, která je velkým vývozcem obilí, může mít ale vliv na potravinovou krizi v Africe a tím i na migraci a nebezpečnostní situaci na starém kontinentu. Podle šéfa senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera je třeba v diskusi o sankcích, které mohou omezit i evropské hospodářství, myslet na to, aby se příští rok válka nerozhořela víc.

Na požadavku, aby Evropská unie zavedla proti Rusku tvrdší sankce, protože dosavadní opatření nevedla k zastavení jeho agrese na Ukrajině, se ve středu shodli členové zahraničního výboru Evropského parlamentu. Část vyzvala k rychlému ukončení dovozu ruské ropy a plynu. Dlouhodobě zvažovaný krok stále nemá jednomyslnou podporu unijních zemí nutnou k jeho přijetí. Europoslanci v zájmu energetické nezávislosti na Rusku rovněž usilují o co nejrychlejší schválení návrhu na povinné plnění plynových zásobníků před zimní sezonou.

Evropská komise za dva měsíce o začátku ruské invaze na Ukrajinu schválila pět balíků ekonomických sankcí cílících na ruské banky, dopravu, průmysl nebo export důležitých výrobků a surovin včetně uhlí.

Úplné energetické embargo podporují zejména země východního křídla EU, proti se z ekonomických důvodů staví hlavně Německo, Maďarsko či Rakousko. Itálie, která dříve rovněž odmítala rychlé ukončení dodávek ruského plynu, nyní volá po zavedení stropu na jeho cenu, což by podle Říma mělo Moskvu připravit o část zdrojů.