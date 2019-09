Jourová bude místopředsedkyní EK, vláda to považuje za úspěch

Brusel - Česká eurokomisařka Věra Jourová bude mít v nové Evropské komisi post místopředsedkyně a v její gesci bude dohled nad dodržováním hodnot Evropské unie a transparentnost. Oznámila to dnes šéfka příští EK Ursula von der Leyenová, která v Bruselu informovala o rozdělení pravomocí ve vrcholném orgánu unijní exekutivy. Premiér Andrej Babiš a další představitelé českých vládních stran považují přidělení daného portfolia Jourové za obrovský úspěch a výraz důvěry. Opozice a odborníci naopak tvrdí, že jde o zklamání a selhání vyjednávacích schopností vlády, která usilovala o silný ekonomický resort.

Fotogalerie

Komise bude mít osm místopředsedů, mezi nimiž bude i dosavadní místopředseda Maroš Šefčovič ze Slovenska, který se bude starat o vztahy mezi unijními institucemi. Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů obsadí Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestagerová a Lotyš Valdis Dombrovskis.

Ve vrcholném orgánu unijní exekutivy bude 14 mužů a 13 žen, což je o čtyři více než v dosavadní EK Jeana-Clauda Junckera. Osm komisařů včetně Jourové a Šefčoviče působí i v jím vedené komisi.

Česká zástupkyně se bude podle své nastávající šéfky zasazovat o posilování demokracie v členských zemích a společně s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem z Belgie dohlížet na dodržování vlády práva a kvalitu právního státu. Měla by se rovněž snažit o větší transparentnost legislativních procesů v EU či dbát o nezávislost žurnalistiky a svobodu a pluralitu médií.

"Není žádných pochyb o kompetentnosti a nezávislosti Věry Jourové," odpověděla von der Leyenová na opakované otázky evropských novinářů. Ti naráželi na spojení české komisařky s premiérem Andrejem Babišem, třeba v souvislosti s českou mediální scénou či s auditními zprávami o možném střetu zájmů při čerpání unijních fondů.

Německá politička zdůraznila, že Jourová předvedla "excelentní práci" už v nynější komisi, kde má na starosti ochranu spotřebitelů a spravedlnost. Pro dohled nad dodržováním principů demokracie a vlády práva je podle ní skvělou volbou.

"Dnešní nominace na místopředsedkyni Evropské komise je pro mě velká čest. Je to poprvé, kdy má Česko takto vysoký post," uvedla Jourová v první reakci. Zároveň dodala, že jako místopředsedkyně bude mít možnost mimo své hlavní kompetence "zasahovat do průřezových témat a ovlivňovat také ekonomická rozhodnutí". Nyní se hodlá soustředit na slyšení v Evropském parlamentu, který musí komisaře na jejich nových postech potvrdit.

Von der Leyenová zdůraznila, že se při sestavování komise snažila nejen o vyvážený počet mužů a žen, ale i o regionální rovnováhu. Celkem čtyři místopředsednická křesla proto obsadí politici z postkomunistických zemí, mezi nimiž je kromě Dombrovskise, Jourové a Šefčoviče i Chorvatka Dubravka Šuicaová, náplní jejíž práce bude demokracie a demografie.

Místopředsedou bude i Španěl Josep Borrell, který bude novým šéfem unijní diplomacie. Osmé místopředsednické křeslo připadne někdejšímu mluvčímu komise, Řekovi Margaritisi Schinasovi, který se bude starat o ochranu evropského způsobu života, do této oblasti patří třeba otázky migrace či bezpečnostní unie.

Podle von der Leyenové budou zásadními prioritami EK směřování k ekologicky odpovědnější EU, ekonomika prospěšná pro obyvatele a přizpůsobení unie digitálnímu věku. První téma bude mít na starosti Timmermans, druhé Dombrovskis a třetí Vestagerová.

Jourová bude mít starosti boj proti dezinformacím i vládu práva

Česká eurokomisařka Věra Jourová bude mít jako místopředsedkyně EK pro hodnoty a transparentnost nově na starosti například boj proti dezinformacím, zlepšení volebního systému při hlasování v eurovolbách nebo dohled nad právním státem. V dopise jí to napsala budoucí šéfka komise Ursula von der Leyenová, která zdůraznila, že péče o demokratické hodnoty a dodržování práva je pro Evropskou unii jedním z nejdůležitějších úkolů vůbec.

O tom, že by Jourová mohla mít v nové komise dohled nad dodržováním principů demokratického a právního státu, se spekulovalo ještě předtím, než dnes von der Leyenová náplň práce svých komisařů zveřejnila. Ačkoli Jourová se o kompetence v této oblasti bude dělit s Belgičanem Didierem Reyndersem, který je komisařem pro spravedlnost, lze rozhodnutí šéfky EK chápat jako vstřícný krok vůči zemím visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Někteří politici z této části Evropy si v minulosti stěžovali na to, že končící Evropská komise a zejména její místopředseda Frans Timmermans nespravedlivě pranýřovali stav právního státu v tomto regionu. Kritiku si v uplynulých letech vysloužily Varšava a Budapešť.

Podle nástinu okruhů budoucí činnosti se má Jourová mimo jiné zabývat bojem proti ovlivňování voleb, svobodou a pluralitou médií či ustavením nového orgánu, který by dohlížel na etiku v evropských institucích. Kromě toho má pomoci zlepšit systém občanských iniciativ, v jehož rámci mohou za určitých podmínek navrhovat změny v evropských pravidlech přímo občané. Česká eurokomisařka bude také zodpovědná za monitoring dodržování listiny základních práv nebo za dialog s církvemi a náboženskými komunitami.

Čeká ji rovněž debata o případných změnách takzvaného systému spitzenkandidátů, tedy volebních lídrů jednotlivých evropských politických frakcí, kteří jsou podle dosavadní praxe v případě vítězství ve volbách do Evropského parlamentu zároveň kandidáty na předsedu Evropské komise. Tento systém ale řada zemí kritizuje a letos ho při vyjednávání o novém vedení institucí členské země porušily, když do čela komise vybrali bývalou německou ministryni obrany, která ve volbách do EP vůbec nekandidovala. Jourová má změny navrhnout nejpozději do příštího léta.

Šéfka Evropské komise při tiskové konferenci odpovídala i na dotaz, zda je volba Jourové vhodná vzhledem k probíhajícímu auditu Evropské komise, která zkoumá možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli dotacím pro holding Agrofert. "Není žádných pochyb o kompetentnosti a nezávislosti Věry Jourové," řekla von der Leyenová.

Babiš považuje za úspěch, že má ČR místopředsedkyni EK

Pro Českou republiku je velký úspěch, že má poprvé významný post místopředsedy Evropské komise, napsal ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Je to vyznamenání pro Česko a ve spojení s portfoliem i ohromná důvěra, uvedl. Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že portfolio není silné ekonomické, ale je klíčové pro zachování společných hodnot, na kterých stojí EU.

"Bylo mou prioritou získat takto vlivný vysoký post pro Českou republiku. Jedná se o prestižní pozici s vysokým vlivem v Bruselu, důležitý a koncepční post," uvedl Babiš. Předseda vlády to považuje za ocenění pro Česko i Jourovou. Zároveň kvitoval, že střední Evropa bude mít ve vedení EK dva zástupce. Vedle Jourové bude místopředsedou také slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič. Babiš doufá v to, že nová komise tak bude mít příležitost lépe chápat problémy a vnímání zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Dříve předseda vlády hovořil jako o cíli pro ČR o ekonomickém portfoliu. Zmínil se například o vnitřním trhu či mezinárodním obchodu. "Portfolio pro posílení demokracie je pro nás velkou ctí a vyznamenáním. Je to pro mě výrazem uznání, že Česko a dříve Československo má v oblasti demokracie a lidských práv skvělou historii, založenou už Tomášem Garriguem Masarykem, na kterou může paní Jourová navázat. Uznání, že jsme si demokracii v roce 1989 znovu vybojovali a že je pro nás mimořádně cenná, protože víme, co to znamená ji ztratit," dodal předseda vlády.

"Svěřené portfolio má i velmi konkrétní obsah, paní Jourová bude řešit některá nejaktuálnější rizika, která nás ohrožují, jako manipulace voleb, výzvy k násilí na internetu, kyberšikana našich dětí. Jsou to věci, které ovlivňují naše životy, životy našich dětí a ve svém důsledku další vývoj Evropy, evropské civilizace," poznamenal Babiš.

Na tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl, že nebylo možné usilovat o pozici místopředsedkyně EK a zároveň o silné ekonomické portfolio. "To zkrátka nefungovalo," řekl. Od vyjednávání o silném portfoliu Babiš upustil mimo jiné poté, co bylo na Evropské radě domluveno, jaké portfolio bude mít místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, jež je ve stejné frakci jako Jourová, tedy v ALDE, a dál ponese odpovědnost za hospodářskou soutěž.

Premiér je pyšný, že právě Jourová reprezentuje ČR, řekl. V minulosti podle něj prokázala statečnost a velkou osobní odvahu a integritu. Uvedl také, že sám odvedl na získání postu pro Jourovou spoustu práce. "Ukázalo se tady velmi důležité pevné spojenectví se zeměmi V4. Ukázalo se, že bylo dobré vsadit na Ursulu von der Leyenovou, která dodržela své slovo, komunikovala s námi, osobně i po telefonu. Byl jsem velmi aktivní, řešil to a výsledkem je, že Česká republika teď bude mít v Bruselu daleko větší vliv," doplnil předseda vlády.

Hamáček kvitoval, že Jourová bude místopředsedkyní nové EK. Vnímá to jako ocenění její předchozí práce v EU. Jourová má v končící EK na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů. "Portfolio, které získala, není silné ekonomické portfolio, ale portfolio klíčové pro zachování společných hodnot, na kterých stojí EU a ke kterým se všichni hlásíme," uvedl vicepremiér.

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček na twitteru Jourové pogratuloval k pozici místopředsedkyně. "Bude mít na starosti samotnou podstatu EU, tedy ochranu demokratických hodnot. Třicet let od sametové revoluce to pokládám za symbolické. Jde o principy, kterými se musí řídit všechny členské státy," napsal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny uvedla, že post místopředsedkyně i portfolio je pro Jourovou velkým oceněním. "Bude dohlížet na hodnoty, transparentnost, čistotu práva, digitalizaci, kyberpolitiku, a tak dále," uvedla. Podle ní je velkým úspěchem V4, že Česko a Slovensko bude mít v EK místopředsedy a Polsko silné zemědělské portfolio. "Je to jasný signál, že V4 je slyšet a vidět, a my to vnímáme za obrovský úspěch," dodala.

Nejdůležitější posty výkonných místopředsedů obsadí v nové komisi Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Vestagerová a Lotyš Valdis Dombrovskis. Celkem čtyři místopředsednická křesla obsadí politici z postkomunistických zemí, mezi nimiž je kromě Dombrovskise, Jourové a Šefčoviče i Chorvatka Dubravka Šuicaová. Místopředsedou bude i Španěl Josep Borrell, který bude novým šéfem unijní diplomacie. Osmé místopředsednické křeslo připadne někdejšímu mluvčímu komise, Řekovi Margaritisi Schinasovi.

Fiala: Nové portfolio Jourové v EK nemá žádný reálný vliv

Nové portfolio české eurokomisařky Věry Jourové v Evropské komisi (EK) nemá žádný reálný vliv, uvedl v dnešním tiskovém prohlášení předseda ODS Petr Fiala. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj obelhal veřejnost, když říkal, že se vyjednávání vyvíjejí dobře. Jourová získala post místopředsedkyně EK a v novém týmu Ursuly von der Leyenové bude mít na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je absurdní, že takové portfolio připadne zemi, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. Předseda KSČM Vojtěch Filip rozhodnutí označil za krok proti zájmům ČR.

Fiala uvedl, že Jourová dostala za úkol dohlížet na neposlušné země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). "Její nové portfolio nemá žádný reálný vliv a předseda vlády obelhal veřejnost, když říkal, že vyjednávání se vyvíjejí dobře. Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády, který je hlavním politickým vyjednavačem v zásadních politických otázkách v Evropské unii," poznamenal šéf ODS. Česko podle něj nedosáhlo při obsazování orgánů EU žádné vítězství ani remízu. "Jsem obsazením tohoto postu nepříjemně překvapen a považuji to pro ČR za nešťastné," dodal Fiala.

Dříve premiér Babiš hovořil jako o cíli pro ČR o ekonomickém portfoliu. Zmínil se například o vnitřním trhu či mezinárodním obchodu. "Je docela absurdní, že na dodržování hodnot EU a transparentnosti bude dohlížet země, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. Možná je to takové drobné, docela vtipné popíchnutí českého premiéra. Ale co to určitě není? Silné ekonomické portfolio. Reálně se ukazuje, jak slabý je Andrej Babiš i na mezinárodním poli," napsal ČTK Rakušan.

Filip sice přivítal, že Jourová bude zastávat místopředsednickou funkci, portfolio ale podle něj znamená obrovský tlak na ČR, aby se rozhádala se zeměmi visegrádské čtyřky, uvedl dnes před jednáním Sněmovny.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vidí výběr "za nepříliš šťastný" vzhledem k tomu, že Jourová pochází z hnutí ANO premiéra Babiše, který čelí otázkám ohledně střetu zájmů, a byla kvůli tomu už v minulosti kritizována. "Z pohledu ČR a portfolia lze rozhodnutí hodnotit jako selhání ve vyjednávání. Nicméně premiér z toho může benefitovat," uvedl.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila je post místopředsedkyně oceněním Jourové za její práci při prvním mandátu v EK, nepřináší ale výraznější pravomoci a silnější politickou pozici. Získané portfolio je podle něj důležité, ale zároveň je politickým debaklem Babiše, který sliboval ekonomické portfolio. Česko ho nezískalo kvůli Babišovým problémům s čerpáním evropských dotací, uvedl na dotaz ČTK Pospíšil.

Také KDU-ČSL podle jejího předsedy Marka Výborného očekávala silné ekonomické portfolio. "Výsledek je na rozdíl například od Poláků, kteří získali silné zemědělství, poměrně tristní," napsal ČTK. Téma hodnot a respektování demokratických principů může být podle něj ale stále aktuálnější. Věří tomu, že Jourová to díky své zkušenosti zvládne.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval Jourovou za to, že se jí v jejím předchozím funkčním období nepodařilo vyřešit problematiku dvojí kvality potravin v různých unijních zemích. "V normálním zaměstnání by byla odvolána a nebyla jmenována na ještě politicky lukrativnější post místopředsedkyně," řekl Okamura ve Sněmovně. Vadí mu navíc, že úkolem české eurokomisařky bude "perzekuce nepohodlných názorů členských zemí".

Portfolio, které v EK připadne Jourové, je podle odborníků slabé

Portfolio zaměřené na dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost, které dostane v nové Evropské komisi na starosti česká eurokomisařka Věra Jourová, je podle odborníků oslovených ČTK slabé. Místopředsednická funkce, která na Jourovou v týmu Ursuly von der Leyenové také připadne, podle nich nic reálného neznamená, či nevýznamné portfolio vyváží jen částečně. Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza na twitteru uvedl, že portfolio je drsný vzkaz České republice a totální selhání vyjednávacích schopností české vlády.

Předseda správní rady Spotřebitelského fóra a analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš ČTK sdělil, že portfolio má význam spíš pro diplomaty a odborníky na unijní politiku. "Z ekonomického, ale i celkového hlediska jde však snad o nejméně významné portfolio, které vůbec existuje. Dosavadní portfolio Věry Jourové bylo mnohem významnější," uvedl. Jourová byla od roku 2014 eurokomisařkou pro spravedlnost a ochranu spotřebitele.

Dosavadní místo Jourové podle Kruliše zajišťovalo zapojení do významného okruhu evropské legislativy v digitální oblasti i oblasti ochrany spotřebitele. "Tam bylo možné být přímo u jádra dění. U nového portfolia o takovéto významné pozici lze jen stěží uvažovat. Prestiž místopředsedy to jen zčásti vyvažuje," dodal. Pro Jourovou by mohlo nicméně úspěšné zvládnutí nové oblasti být krokem k posunu v hierarchii institucí EU ještě výš. V budoucnu by podle něj v takovém případě mohla směřovat na skutečně rozhodující post v unijních institucích, míní Kruliš.

Také podle Petra Kanioka z brněnské Masarykovy univerzity patří portfolio mezi slabší. "Jeho role je spíše koordinační než výkonná. Nebude mít kromě jiného vlastní generální ředitelství, takže bude muset spoléhat na spolupráci s ostatními," uvedl.

Česko původně podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chtělo usilovat o ekonomické portfolio. "Takže jakkoliv se lze uklidňovat místopředsednickou funkcí, resort je zklamáním a místopředsednictví nic reálného neznamená. Nehledě na to, že pro Česko nejde o úplně komfortní pozici z hlediska vládní unijní politiky. Ta staví aspoň na top úrovni hodně na spolupráci s Visegrádem," uvedl Kaniok. Právě proti některým členům V4 přitom v končící komisi musel příslušný komisař vystupovat.

Prouza na twitteru uvedl, že pro Jourovou je post osobním úspěchem. "Nová šéfka komise je jasně přesvědčena, že je důvěryhodná a samostatná osoba, která nebude tančit podle toho, jak kdokoliv v ČR píská," uvedl. Jourová podle něj bude muset čelit silné kritice Polska a Maďarska a časem možná i z Česka. "Její budoucí práce na ochraně svobodných voleb ji postaví i proti Rusku," míní.

Přidělení portfolia naopak Prouza chápe jako drsný vzkaz pro ČR. "Ani náhodou se vláda nepřiblížila svým cílům získat silné ekonomické portfolio nebo digitální agendu. Drsně to ukazuje minimální český vliv na novou komisi," uvedl. České vyjednávací schopnosti srovnává například s posty, které získaly Polsko, Rakousko, Estonsko, Rumunsko či Irsko.

Ekonomiku budou mít v EK v péči Dánka, Ital a Francouzka

Klíčové ekonomické resorty budou mít podle očekávání v nové Evropské komisi na starosti zástupci Francie a Itálie - bývalý italský premiér Paolo Gentiloni převezme hospodářství, dosavadní viceguvernérka francouzské centrální banky Sylvie Goulardová bude dohlížet na jednotný trh. Na tiskové konferenci to dnes oznámila předsedkyně budoucí EK Ursula von der Leyenová. Vůbec nejsilnější postavení nicméně bude mít v rámci ekonomických působností místopředsedkyně komise Margrethe Vestagerová z Dánska, která dál ponese odpovědnost za hospodářskou soutěž.

Rakouský eurokomisař Johannes Hahn bude nově odpovědný za rozpočet, Estonka Kadri Simsonová za energetiku a Ir Phil Hogan za obchod. Zástupce Irska, které stojí v centru sporu ohledně dohody o vystoupení Británie z EU kvůli tak zvané irské pojistce, tak bude po brexitu vyjednávat o podobě obchodních vztahů s Londýnem. Hogana však čeká rovněž například jednání o obchodní dohodě se Spojenými státy.

Dohled nad unijním zemědělstvím získá podle předpokladů Polsko a jeho kandidát do EK Janusz Wojciechowski. Právě on a také zástupkyně Rumunska Rovana Plumbová, která dostala na starosti dopravu, však vůbec nemají jistotu, že je jako nové eurokomisaře schválí Evropský parlament. Wojciechowského totiž vyšetřuje Evropský úřad pro boj s podvody (OLAF) kvůli nesrovnalostem při vyplácení cestovních náhrad v době, kdy byl europoslancem. Plumbovou v Rumunsku vyšetřují kvůli podezření ze zneužití pravomoci.

Řecko, které je jednou ze zemí nejvíce zatížených migrací do Evropy, bude mít v osobě eurokomisaře a místopředsedy EK Margaritise Schinase nadále na starosti právě migraci. Bude to v rámci jeho portfolia, které se označuje jako ochrana evropského způsobu života. Migraci však bude zároveň řešit i Švédka Ylva Johanssonová v rámci svého portfolia nazvaného "vnitřní věci".

Šéfka komise oznámila zřízení nového generálního ředitelství pro obranný průmysl a vesmír, které bude řídit nastupující komisařka pro vnitřní trh Goulardová. "Evropská unie nikdy nebude vojenskou aliancí... ale členským státům EU bylo mnohokrát řečeno, že společné nákupy pro jejich ozbrojené složky jsou velice důležité," uvedla von der Leyenová, někdejší německá ministryně obrany.

"Především se budu snažit podpořit růst a sociální a ekologickou udržitelnost," řekl v první reakci na svou novou roli italský eurokomisař Gentiloni. Právě on bude mít v rámci unijní exekutivy na starosti případné další kroky vůči Itálii, které letos hrozilo řízení kvůli nadměrnému deficitu.

Procedura, která by mohla pro Itálii znamenat i citelnou pokutu, byla ukončena v červenci poté, co se Řím zavázal svůj rozpočet upravit tak, aby letošní schodek činil jen 2,04 procenta namísto plánovaných 2,5 procenta HDP.