Londýn - Současný král světového profesionálního boxu Brit Anthony Joshua by se nyní nejradši utkal s Američanem Deontayem Wilderem o pásy všech čtyř velkých organizací, ale nemůže. Zástupci WBA jej prakticky přinutili, aby přijal nabídku vyzyvatele Alexandra Povětkina z Ruska. V sobotu ve Wembley tak dojde k souboji dvou bývalých olympijských vítězů a ve hře budou pásy organizací WBA, WBO a IBF i méně významné asociace IBO.

"Jsem rád, že k duelu konečně dojde," radoval se Povětkin, který věří, že bude první, kdo britského boxera dokáže porazit. I když se musí vyrovnat s výškovým handicapem a je i výrazně starší. "Utkám se s momentálně nejlepším světovým boxerem a svoji šanci chci využít. Vím, kolik mi je. Mám jednu z posledních šancí," podotkl devětatřicetiletý ruský boxer, který získal olympijské zlato v roce 2004.

O jedenáct let mladší Joshua kraloval amatérskému ringu pod pěti kruhy o osm let později. V duelu s Povětkinem je podle sázkových kanceláří výrazným favoritem a jeho případná prohra by byla senzací. "Jsem připraven. Vím, že Povětkin má tvrdou ránu a že mě nečeká nic jednoduchého. Nevadí mi, když odejdu z ringu s monoklem nebo poničeným nosem," podotkl Joshua, který podle webu telegraph.co.uk získá za zápas 20 milionů liber. Jeho soupeř šest milionů.

Joshua vyhrál všech 21 zápasů v profiringu, Povětkin má bilanci 34 výher a jednu porážku. Před pěti lety nestačil na Vladimira Klička, ani ukrajinský šampion jej ale nedokázal porazit před limitem. "Věřím, že to do 8. kola dokážu ukončit," řekl Joshua, který byl v březnu poprvé přinucen doboxovat duel až do konce. Novozélanďana Josepha Parkera porazil až na body. "Od doby, kdy jsem boxoval s Kličkem, už uplynulo hodně času. Jsem silnější, moudřejší a chytřejší," řekl Povětkin.