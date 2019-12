Joshua se chce vrátit na boxerský trůn, Ruiz je proti

Diríja (Saúdská Arábie) - Půl roku po nečekaném vítězství Američana Andyho Ruize nad favorizovaným Britem Anthonym Joshuou se oba boxeři utkají opět. A znovu budou ve hře tituly profesionálního mistra světa těžké váhy organizací IBF, WBA a WBO. V červnu v zaplněné newyorské Madison Square Garden knokautoval Ruiz svého soupeře v 7. kole a připravil mu první porážku mezi profesionály. V sobotu budou boxovat ve speciálně postavené aréně pro 15.000 diváků v Diríji v Saúdská Arábii.

"Bude to dobrý zápas a myslím si, že opět skončí knokautem. Po minulé porážce jsme měl čas přemýšlet a tentokrát to bude jiné. Udělali jsme nějaké změny, díky kterým to bude mít Ruiz složitější," řekl Joshua. "Jsem připravený získat pásy zpět. Předtím jsem se připravoval tři měsíce, teď jsem byl šest měsíců zavřený v tělocvičně," podotkl třicetiletý Brit, který je oproti předešlému duelu viditelně štíhlejší.

V lepší kondici je podle svých slov i Ruiz. "Minule jsem si splnil sen a přepsal historii. Vím, že AJ přijde s jiným plánem, bude více motivovaný a bude se mě snažit sundat. Mým úkolem bude mu v tom zabránit," uvedl Ruiz. "Nechci o ty krásné pásy přijít a udělám všechno pro to, abych vyhrál," řekl subtilnější Američan.

Zatímco Joshua má na kontě 23 zápasů, z nichž 22 vyhrál před limitem, Ruiz vyhrál 33 z 34 duelů. Porazil ho jen před třemi lety Joseph Parker z Nového Zélandu.

Britský olympijský vítěz z Londýna dostane za zápas nejvyšší honorář v kariéře, podle listu The Sun inkasuje 66 milionů liber (téměř dvě miliardy korun). Ruizova odměna bude výrazně menší (10 milionů liber), i když jde do souboje jako šampion.

"Fandím Joshuovi, ale Ruiz je sympaťák. Už před prvním zápasem jsem říkal, že bych ho nepodceňoval. Ten frajer vypadá jako tučňák, ale je vostrej. Viděl jsem jeho zápasy, je to tvrďák, který má bomby. Vůbec se nedá spoléhat na to, jak kdo vypadá, ten frajer je prostě dobrej," řekl bývalý úspěšný český boxer Rudolf Kraj.

Stříbrný olympijský medailista ze Sydney vidí v odvetě šance 60:40 pro Joshuu. "Ruiz má srdce a bomby. Jakmile se mu podaří soupeře zasáhnout, bude ho chtít dodělat, to se mu povedlo. Zdálo se mi, že Joshua měl v přípravě na první zápas problém, nezdál se mi. Byl bez šťávy. Doufám, že teď bude v pohodě a porážku mu vrátí. A bude třeba trilogie," dodal Kraj.

Na třetí souboj mezi oběma boxery by mohlo dojít. Joshua již uvedl, že v případě výhry je připraven proti Ruizovi nastoupit ještě jednou.