Londýn - Britský boxer Anthony Joshua obhájil mistrovské pásy organizací WBA, WBO, IBF i méně významné asociace IBO. Ruského vyzyvatele Alexandra Povětkina knokautoval v sedmém kole a nadále zůstává neporaženým vládcem těžké váhy. Duel na fotbalovém stadionu Wembley sledovalo 80 tisíc diváků.

Osmadvacetiletý Joshua vyhrál i 22. zápas v profiringu. Po slabším začátku potvrdil proti soupeři staršímu o 11 let roli jasného favorita a připravil mu druhou porážku v kariéře. Před pěti lety Povětkin nestačil na Vladimira Klička.

Joshua si dal za cíl porazit Povětkina jako první před limitem a to se mu ve Wembley povedlo. "Věřím, že to do 8. kola dokážu ukončit," řekl před soubojem dvou olympijských vítězů. Nezačal ho však náporem a naopak od druhého kola boxoval s rozbitým nosem. Pak ale Povětkinovi docházely síly a Joshua měl převahu.

"Byl to těžký soupeř, ale vyšla mi moje taktika. Věděl jsem, že je silný v hlavě, ale fyzicky už tolik ne. Po druhém kole se mi zdálo, že odešel. Ztrácel na razanci i koncentraci," řekl král světového boxu. "A teď chci Deontaye Wildera. Už se o tom namluvilo dost, lidi chtějí vidět tento souboj," dodal Joshua.

Wildera však nejprve čeká 1. prosince zápas s jiným Britem Tysonem Furym o pás organizace WBC.