Jordánský princ uvedl, že je v domácím vězení, podle vlády plánoval spiknutí

Ammán - Vláda v Jordánsku dnes obvinila prince Hamzu bin Husajna, který je nevlastním bratrem krále Abdalláha II., že společně s dalšími osobami včetně zahraničních aktérů projednával kroky s cílem "destabilizovat" zemi. S tvrzením vystoupil místní vicepremiér poté, co princ na videonahrávce uvedl, že je v domácím vězení a že několik lidí z jeho okolí bylo vzato do vazby. Spojené státy i řada zemí Blízkého východu k událostem uvedly, že pevně stojí za králem Abdalláhem II.

Dramatický vývoj začal v sobotu zprávami o zatýkání v souvislosti s údajným spiknutím vůči králi Abdalláhovi. Deník The Washington Post v této souvislosti psal o zadržení téměř 20 osob. Náčelník generálního štábu Jordánska popřel, že by byl ve vazbě i Hamzá, uvedl ale, že bývalého korunního prince požádal, aby "přestal s činností, která by mohla narušit stabilitu a bezpečnost Jordánska".

Vicepremiér a ministr zahraničí Ajmán Safádí dnes na tiskové konferenci řekl, že úřady překazily "nekalé plány", které ohrožovaly bezpečnost a stabilitu v zemi. Kromě dvou vysoce postavených činitelů, o jejichž zadržení informovala v sobotu státní agentura Petra, podle něj bylo zatčeno dalších asi 15 lidí.

Safádí při vystoupení popisoval mezinárodní spiknutí. Vyšetřovatelé údajně zachytili komunikaci mezi princem Hamzou a nespecifikovanými "zahraničními stranami". "Bylo jasné, že přešli od myšlenek a plánování k činům," prohlásil.

Ve videu, které v sobotu večer zveřejnila zpravodajská společnost BBC, 41letý princ tvrdí, že jej v sobotu ráno navštívil náčelník generálního štábu jordánské armády a sdělil mu, že nesmí opustit dům ani udržovat jakýkoliv kontakt s vnějším světem. Podle svých slov je odstřižen od telefonu a internetu.

"Nejsem součástí nějakého spiknutí nebo hanebné organizace či skupiny se zahraniční podporou," citovala z Hamzovy nahrávky agentura DPA. Králův nevlastní bratr ve videu kritizuje vládu za korupci nebo za zastrašování Abdalláhových kritiků. Právě jeho kritická veřejná vyjádření na adresu krále jsou podle něj důvodem domácí vazby.

Agentura AP dnes píše o bezprecedentním dění na jordánské politické scéně, které vyvolává obavy ohledně stability země považované za klíčového spojence Západu v bouřlivém regionu. Podobně události popisuje agentura Reuters, podle níž princova veřejná kritika vlády nemá obdoby.

Hamzá je synem krále Husajna, který zemřel v roce 1999, a jeho poslední, čtvrté manželky, Američanky Elizabeth, známé pod královským jménem Núr. Abdalláh se stal Husajnovým nástupcem na trůnu a krátce poté, co jejich otec zemřel, jmenoval Hamzu korunním princem. V roce 2004 ale tento titul Hamzovi odňal a v roce 2009 ho udělil svému synovi Husajnovi.

"Bedlivě sledujeme zprávy a jsme v kontaktu s jordánskými činiteli. Král Abdalláh je klíčovým partnerem USA a má naši plnou podporu," reagoval na vývoj mluvčí americké ministerstva zahraničí Ned Price. "Bezpečnost Jordánska je základem bezpečnosti arabského světa," napsal na twitteru designovaný premiér Libanonu Saad Harírí a vyjádřil podporu jordánskému králi. Toho podle Reuters dnes plně podpořily mimo jiných i Saúdská Arábie, Egypt, Kuvajt či Irák.