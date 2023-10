Jordan v prvním kole volby šéfa americké sněmovny neuspěl, vývoj je nejistý

Washington - Republikán Jim Jordan na první pokus nedosáhl zvolení do čela americké Sněmovny reprezentantů. Část členů těsné republikánské většiny jej při hlasování na plénu odmítla podpořit. Sněmovna tak zůstává bez zvoleného předsedy dva týdny poté, co byl v důsledku sporů uvnitř Republikánské strany odvolán předchozí předseda Kevin McCarthy. Zasedání bylo po vyhlášení výsledků přerušeno na neurčito.

Jordan si při jednotném odporu kongresmanů Demokratické strany mohl dovolit přijít pouze o čtyři hlasy stranických kolegů, nakonec jich však v prvním kole volby ztratil dvě desítky. Celkem si připsal 200 hlasů a zaostal za lídrem demokratů Hakeemem Jeffriesem. Ani ten však nedosáhl na většinu všech hlasujících, sněmovna tudíž nového předsedu nezvolila.

Jordan před hlasováním prohlásil, že udělá všechno pro to, aby byl nový předseda zvolen ještě dnes. Naznačil tak, že v případě prvotního nezdaru bude chtít záhy přejít k dalšímu kolu volby. Teoreticky by se tak mohl opakovat scénář z ledna, kdy McCarthy potřeboval 15 kol pořádaných během několika dní na to, aby předsednický post získal.

McCarthy tehdy čelil odporu radikálního křídla republikánské strany, které nakonec otevřelo cestu k jeho bezprecedentnímu odvolání. Jordan se potýká s opačným problémem. Kongresman ze státu Ohio je někdejším lídrem ultrakonzervativní republikánské frakce a klíčovým spojencem exprezidenta Donalda Trumpa a snaží se na svou stranu získat umírněnější stranické kolegy. Několik jich v prvním kole volby podpořilo právě McCarthyho, další pak jeho někdejší sněmovní "dvojku" Stevea Scaliseho.

Vnitrostranické tahanice pokračují v době, kdy před sněmovnou a celým Kongresem stojí několik naléhavých otázek v čele se schválením nového rozpočtu, bez kterého by federální vládě za měsíc došly peníze. Administrativa prezidenta Joea Bidena také volá po vyčlenění dodatečných prostředků na podporu Ukrajiny a Izraele. Zatímco sněmovnu vede prozatímní předseda Patrick McHenry, projednávání všech těchto bodů vázne.