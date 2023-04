Jordán si půl sezony v Rapperswilu užil a ve Švýcarsku by chtěl zůstat

Plzeň - Hokejový obránce Michal Jordán neskrývá spokojenost s krátkým angažmá ve švýcarském klubu Rapperswil-Jona, do kterého se přesunul na začátku prosince poté, co po téměř šesti letech opustil Chabarovsk. Především cestování pro něj v porovnání se zdlouhavými přesuny z Dálného východu představovalo obrovskou změnu. Už při příchodu věděl, že v Rapperswilu zůstane jen do konce sezony, ale ve Švýcarsku by bronzový medailista z loňského mistrovství světa rád pokračoval. V příštích týdnech se bude účastník Světového poháru v roce 2016 v Torontu či olympijských her v Pchjongčchangu o dva roky později ucházet o šestý start na světových šampionátech.

"Musím říct, že tu půlku sezony jsme si užili i s rodinou. Byla to velká změna. Bylo to fajn, že jsme mohli být všichni spolu. Samozřejmě ta liga má velkou úroveň. V posledních letech se zvedá a není jednoduché se tam dostat. Byl jsem rád, že se naskytla možnost tam dohrát sezonu," řekl Jordán v rozhovoru s novináři na přípravném kempu v Plzni.

V KHL po skončení angažmá v Carolině v NHL, v které sehrál 79 zápasů, působil od roku 2016. Po jednom roce v Kazani se usadil v Chabarovsku, kde je angažmá spojené s cestování přes několik časových pásmem. V Rapperswilu to je úplně jiné. "Rapperswil je kousek od Curychu a je to snad nejlepší místo na cestování. Určitě to bylo fajn, když jedete 45 minut nebo hodinu a půl na zápas a každý večer spíte ve své posteli. I času na rodinu bylo trošku víc," pochvaloval si Jordán.

V týmu se setkal se dvěma krajany. Hlavní hvězdou je reprezentační kapitán Roman Červenka, který dvakrát za sebou ovládl produktivitu základní části soutěže, a působí tam i další útočník Petr Čajka. "Už tam je od třinácti let. Je to fajn, když jdete do týmu a jsou tam nějací Češi, kteří vám pomůžou se aklimatizovat. Ale víceméně všechny tréninky a mítinky byly v angličtině, což pro mě nebyl problém," podotkl Jordán.

V základní části obsadil Rapperswil třetí místo, ale v play off vypadl hned ve čtvrtfinále po porážce 2:4 na zápasy se šampionem z minulých dvou let Zugem. Podle Jordána nebyl výsledek pro klub nějakým velkým zklamáním. "Rapperswil několik let zpátky postoupil do švýcarské ligy a klub pracuje v skromnějších podmínkách. Samozřejmě, byli jsme třetí, ale v play off se může stát cokoliv a ani jsme nebyli daleko od toho, abychom Zug vyřadili. Je to velmi zkušený tým a parádně jim zachytal brankář, což byl velký důvod toho, že jsme vypadli v prvním kole," uvedl.

"Je tam nastolený nějaký systém a jsem strašně rád, že jsem mohl být jeho součástí. Trošku mě mrzí, že tam nemůžu pokračovat do budoucna, ale s tím jsem tam už přicházel. Rád bych ještě zůstal v zahraničí, ale samozřejmě vnímám, jaká je situace, kór ve Švýcarsku, že tam může být sedm cizinců v týmu a šest nastoupit do zápasu a je to velmi složité se do té ligy dostat. Momentálně to nechávám na agentovi," konstatoval Jordán.

Švýcarsko by ale v současnosti byla jeho první volba. "Je to fajn i kvůli rodině, že když se něco stane, tak skočíte do auta a za sedm hodin jste ve Zlíně. Bylo to velmi příjemné a doufám, že to tam dopadne," přál si Jordán. Podařené vystoupení v reprezentaci by mu mohlo pomoci, ale nepovažuje to za klíčové. "Beru to tak, že mi není 20 let, abych musel jezdit na nároďáky, abych se ukazoval. Je možné, že to pomůže, že je to vždycky hodně sledované, ale je to spíš na agentovi," podotkl.

V prosinci opustil Rusko při současné situaci a pokračujícím válečném konfliktu na Ukrajině bez komplikací. "Je to dál, takže jsem víc cestoval než normálně, ale všechno bylo v pohodě," řekl Jordán. Jak dodal, s celou rodinou strávil v Chabarovsku dost let, celou životní etapu. "Já jsem rád, že jsem tam mohl strávit šest let, a samozřejmě tam mám spoustu přátel, ale teď jsme se posunuli dál. Mám štěstí v tom, že ta moje kariéra je taková, že jsem mohl hodně cestovat a vidět hodně ze světa. I z těch předešlých angažmá nám zůstávají přátelé, což je příjemné," prohlásil.

Do přípravy národního týmu se zapojil v odlišné situaci než loni, kdy se vrátil na velkou mezinárodní akci poprvé od MS v roce 2018. "Minulý rok to bylo trošku jinak. Byl jsem na operaci s prstem a v prosinci pro mě skončila sezona, musel jsem pokračovat dál a trénovat. Fyzicky jsem na tom byl velmi dobře a pomohlo mi to i do toho, že jsme tu přípravu zvládl, protože byla hodně náročná a dlouhá. Teď je to jiné v tom, že jsme před dvěma týdny skončili sezonu. To není tak dlouhá doba, takže je to fajn," dodal Jordán.