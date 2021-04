Jordán se po dvou letech připojil k reprezentaci, chce zabojovat o MS

Praha - Hokejový obránce Michal Jordán má za sebou nejvydařenější sezonu v kariéře v KHL a nyní je připraven zabojovat o nominaci na mistrovství světa v Rize. Třicetiletý bek Chabarovsku startoval již na čtyřech světových šampionátech, do národního týmu se ale vrací po dvou letech.

"Těšil jsem se a jsem rád, že jsem dostal pozvánku a mohu zabojovat o mistrovství světa," řekl Jordán v on-line rozhovoru s novináři. K národnímu týmu se připojil v pondělí odpoledne, na začátku druhého přípravného týdne. "Sezona byla náročná, ale poté, co jsme se nedostali do play off, jsem si odpočinul, nabral síly a mám chuť do hokeje. Pro nominaci udělám maximum," uvedl.

Poslední soutěžní zápas sehrál již 27. února, poté ale zůstal v klubu. "Museli jsme tam po konci sezony zůstat a dva týdny trénovat. Do pětadvacátého jsem byl v Chabarovsku a pak jsme letěli s rodinou do Moskvy. Zhruba před týdnem jsme se vrátili do Čech," uvedl bývalý obránce Caroliny v NHL.

Vyhovuje mu současný reprezentační program. Hráči se společně připravují od pondělí do čtvrtka, pak mají volno a opět se sejdou další pondělí. "Věděl jsem, do čeho jdu a myslím si, že pro mě je to dobře. Sice jsem v Chabarovsku trénoval, chodil jsem do posilovny i na led, ale s týmem je to něco jiného. Mám teď dva týdny, abych se do toho dostal a připravil se na zápasy. Doufám, že formu načasuju tak, abych podával dobré výkony a pak se uvidí, jak to dál půjde," řekl Jordán, který vedle MS startoval i na olympijských hrách či Světovém poháru.

Jordán působí od roku 2016 v KHL, aktuální sezona byla jeho nejvydařenější. Ve 40 zápasech nasbíral 20 bodů za devět branek a 11 asistencí. "Z osobního pohledu je to dobrá sezona a jsem za ni rád. Neodehrál jsem tolik zápasů, ale zvládl jsem udělat nejvíce bodů. Je to i laťka do dalších sezon, pořád bych se chtěl zlepšovat. Teď musím zamakat, aby další sezony byly lepší," přál si.

Odchovanec Zlína odehrál za Amur již čtvrtou sezonu a nyní i řadu utkání s kapitánským "céčkem" na dresu. "Určitě je to pro mě pocta, protože ne v každém mužstvu je cizinec kapitán. Tím, že jsem v Chabarovsku již čtyři roky, mám k městu určitý vztah. Nehraju jen za sebe nebo za tým, ale chci hrát dobře i s ohledem na respekt k městu a celému chabarovskému kraji," řekl Jordán.

Zda bude v klubu pokračovat, momentálně neví. Smlouva mu po sezoně skončila. "Agent už to začal řešit. Určité nabídky jsou, i z Chabarovsku, ale tam se měnilo vedení, takže potřebují určitý čas, aby se noví lidé poznali, jak to tam chodí. Jsme v kontaktu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," uvedl.

V závěru přestupového období se jeho jméno zmiňovalo jako možné posily pro extraligové Pardubice, do nichž se z Amuru přesunul Tomáš Zohorna. Podle Jordána to ale moc reálné nebylo. "Byl jsem rozhodnutý zůstat v KHL, nepřemýšlel jsem nad tím. Pokud to půjde, chci hrát v KHL a nabídky budou. Že bych se měl vrátit na play off do Česka jsem neuvažoval," přiznal.