Jonák zajistil Českým Budějovicím výhru v Hradci Králové

Hradec Králové - Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 40. kole extraligy v Hradci Králové 2:1 po samostatných nájezdech poté, co o tříbodový zisk přišli vteřinu před koncem po brance Aleše Jergla. V rozstřelu rozhodl v šesté sérii Vít Jonák. Poslední Motor tak s Mountfieldem, který se v roce 2013 odstěhoval s extraligovou licencí z Českých Budějovic do Hradce Králové, uspěl po loňském návratu mezi elitu na čtvrtý pokus poprvé. Ukončil také aktuální sérii pěti porážek.

"Vítězství je vítězství, škoda, že není za tři body. Náš gólman podal výborný výkon, je škoda, že po něm neodešel s vychytanou nulou. Kluci hráli velmi slušně. Podařilo se nám odvézt dva body proti silnému soupeři, jen jsme zase našli způsob, jak to nedotáhnout. To nás pálí celý rok. Pro hráče je to však vítězství, odměnili se," řekl trenér Motoru Václav Prospal.

Od začátku měla hra spád, rozhodčí málo přerušovali. Během první třetiny nedošlo ani k jednomu vyloučení. V úvodních deseti minutách byli lepší domácí. Hned v první minutě se mezi kruhy dostal ke střele Orsava, pálil však pouze do středu branky a Strmeň neměl složitou pozici. Horší to bylo pro českobudějovického brankáře později. Po přihrávce zpoza brány ho zblízka zkusil překonat Sklenář, který hrál jubilejní 700. zápas v extralize, ani on však neuspěl.

Stejně se vedlo Veselému, jenž zahrozil tečí po pěkné Jerglově akci. Útočník, který v minulé sezoně působil v Českých Budějovicích, nastoupil za Mountfield do prvního utkání v této sezoně a vůbec se neztratil. Byl aktivní, hrál slušně.

Hosté mohli jít do vedení především ve 12. minutě. Toman jel z pravé strany prakticky sám na Mazance, jenže královéhradecká jednička chytila jeho nepříjemnou střelu pravým ramenem.

Druhá třetina vyzněla jasně pro domácího favorita, ale pouze herně. V hostující bráně stál totiž Strmeň a podával perfektní výkon. V prostřední části se vyznamenal hned několikrát. Zpacifikoval Šaldovu střelu, po níž už Smoleňák nestačil přesně dorážet. Poradil si i s bekhendem stále agilního Veselého. Zastavil Orsavův pokus zblízka i Sklenářův ze strany.

Nejvíce se však Strmeň vytáhl v 37. minutě. Rychlík Perret šikovnou kličkou obelstil Štencela, jel sám na bránu, jenže do jeho rychlé rány Strmeň stačil strčit vyrážečku. Hosté prakticky nebyli nebezpeční. Ve druhé třetině stříleli jen pětkrát, zatímco Mountfield dvanáctkrát.

Třetí třetinu začali Hradečtí v oslabení, přesto mohli jít do vedení. Hosté chybovali ve vlastním pásmu, před Strmeněm se díky tomu ocitl úplně osamocený Kelly Klíma, jenže puk mu v poslední chvíli odskočil. Pak však přišly chvíle Jihočechů. Nejprve Ville trefil ze strany tyč a ve 46. minutě už se hosté prosadili. Voženílek dostal rychlý pas z pravé strany napálil puk do horního rohu nad Mazancovu lapačku. Gólman Východočechů inkasoval poprvé v posledních dvou utkáních.

Mountfield zvýšil úsilí, k vyrovnání mu však nepomohla ani přesilovka, i když má Motor nejhorší oslabení v extralize. Strmeň dlouho odolával i při téměř dvě minuty trvající power play. Jenže nevydržel. V čase 59:59 srovnal tvrdou ranou Jergl. Platnost branky potvrdil i videorozhodčí.

V prodloužení byl mnohem nebezpečnější Hradec. Strmeň si však poradil ve třech situacích, kdy před ním byl úplně osamocený soupeř. Postupně neuspěli Cingel, Blain ani Orsava, proto došlo na nájezdy.

Také v nich padalo málo gólů. V prvních deseti pokusech pouze dva, nakonec v šesté sérii rozsekl zápas Jonák.

"Byl to zvláštní zápas, neměl takové tempo a nasazení. My jsme měli víc střel než soupeř, ale nedokázali jsme je využít a být nebezpeční v ofenzivní zóně. Zakončení nás trápí celou sezonu, musíme dávat víc gólů, vyhrávat na tři, čtyři. Tentokrát se to nepovedlo, z toho plyne prohra v nájezdech," uvedl asistent trenéra Hradce Králové David Kočí.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Byl to zvláštní zápas, neměl takové tempo a nasazení. My jsme měli víc střel než soupeř, ale nedokázali jsme je využít a být nebezpeční v ofenzivní zóně. Zakončení nás trápí celou sezonu, musíme dávat víc gólů, vyhrávat na tři, čtyři. Tentokrát se to nepovedlo, z toho plyne prohra v nájezdech. Musíme se víc tlačit do brány, když se soupeř zatáhne, roztáhnout hru. Hráli jsme naivně, chodili jsme do toho jejich malého boxu a vlastně se sami obsazovali. Musíme si to rozebrat a na soupeře, který na nás bude takhle hrát, se připravit, dělat věci jinak."

Václav Prospal (České Budějovice): "Podívejte se, vítězství je vítězství, škoda, že není za tři body. Náš gólman podal výborný výkon, je škoda, že po něm neodešel s vychytanou nulou. Kluci hráli velmi slušně. Podařilo se nám odvézt dva body proti silnému soupeři, jen jsme zase našli způsob, jak to nedotáhnout. To nás pálí celý rok. Pro hráče je to však vítězství, odměnili se. Hrají o další kariéru, aby se etablovali v extralize. Je jednoduché zabalit sezonu, kluci jsou profíci, navíc máme zodpovědnost vůči organizaci a fanouškům."

Mountfield Hradec Králové - Madeta Motor České Budějovice 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 60. Jergl (Blain, Cingel) - 46. Voženílek (Holec), rozhodující sam. nájezd Jonák. Rozhodčí: Micka, Šindel - Rampír, Špringl. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Jank, Gaspar, Šalda, Čáp - Kevin Klíma, Koukal, Perret - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Lev - Pilař, J. Veselý, Jergl. Trenér: V. Růžička st.

České Budějovice: Strmeň - Slováček, Plášil, Vydarený, Kubíček, Štencel, Lytvynov - Jonák, D. Voženílek, Holec - M. Forman, M. Toman, Z. Doležal - Martin Novák, R. Přikryl, Alderson - M. Beránek, P. Novák, G. Ville. Trenér: Prospal.