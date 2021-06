Jokič získal v NBA ocenění MVP jako první Srb a třetí Evropan v historii

Denver (USA) - Srbský basketbalista Nikola Jokič byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem sezony NBA. Prestižní ocenění získal jako první pivot od Shaquillea O'Neala, který anketu ovládl v roce 2000. Opora Denveru ovládla finálové hlasování suverénně před Joelem Embiidem z Philadelphie a Stephenem Currym z Golden State.

"Abych byl upřímný, nikdy jsem ani nepomyslel, že bych mohl být v NBA. Když jsem doma s basketbalem začínal, bylo mým cílem dostat se do Euroligy, protože to byla ta nejbližší top soutěž," řekl Jokič, jenž ocenění získal jako první Srb v historii a třetí hráč z Evropy. Před ním to dokázali Němec Dirk Nowitzki a Janis Adetokunbo z Řecka, který vládl předchozím dvěma sezonám. "Denver mě draftoval a to byla šance stát se hráčem NBA. Myslím, že jsem tu příležitost dokázal využít," dodal Jokič.

Rodák ze Somboru, jenž se do NBA dostal před sedmi lety z 41. místa na draftu, získal v hlasování 91 prvních míst ze 101 možných a své soupeře z finálové trojky jasně předčil. Ocenění získal jako nejníže draftovaný hráč v historii. Dosud držel rekord Adetokunbo společně se Stevem Nashem, kteří prošli draftem shodně na 15. pozici. Adetokunbo tentokrát skončil v anketě čtvrtý, pátý byl Chris Paul.

Šestadvacetiletý Jokič má za sebou úchvatnou ofenzivní sezonu, v níž zaznamenal průměrně 26,4 bodu, 10,8 doskoku a 8,3 asistence na zápas. Celkovou úspěšnost střelby měl 56,6 procenta, z trojek 38,3 procenta a 86,6 procenta z trestných hodů.