Jokič překonal v NBA Chamberlaina, Warriors nestačilo 39 bodů Curryho

New York - Hvězdný srbský basketbalista Nikola Jokič předvedl 79. triple double kariéry v NBA, dovedl Denver k výhře na palubovce Oklahomy 122:110 a v historických tabulkách překonal legendu Wilta Chamberlaina. Mezi pivoty má sedmadvacetiletý Jokič o jeden triple double více.

Oklahomě ve čtvrtek dal 15 bodů, připsal si 14 asistencí a 13 doskoků. Nejlepším střelcem týmu byl Aaron Gordon s 27 body, v dresu Thunder se blýskl Shaie Gilgeous-Alexander 37 body. Denver průběžně vedl až o 19 bodů, naopak po třetí čtvrtině měli dva body navrch domácí hráči. Závěr ale patřil Jokičovi a spol.

"Nebylo to od nás kompletních 48 minut, ale jsem pyšný na to, že ačkoli měl soupeř ve třetí čtvrtině velkou šňůru, vrátili jsme se do zápasu. Vypadalo to, že jsme přestali bránit a začali pouze ztrácet míče, ale naštěstí jsme nezpanikařili," řekl kouč Mike Malone, jehož tým získal pátou výhru v sezoně z osmi zápasů.

V nevýrazných výkonech pokračuje mistrovský klub Golden State. Po porážce 129:130 v Orlandu má bilanci 3-6, což neodvrátil ani 39 body včetně osmi trojek Stephen Curry. Hrdinou domácích Magic, kteří ve druhém poločase smazali šestnáctibodové manko, byl Jalen Suggs s 26 body. Necelých 38 sekund před koncem navíc trefil klíčovou trojku na 129:126.

Výsledek mohl ještě zvrátit Klay Thompson, ale s klaksonem střelu minul. "Po devíti utkáních už přesně víme, co hrajeme, takže je třeba zkusit něco nového. Musíme najít systém, který nám půjde lépe," uvedl trenér Warriors Steve Kerr. Jeho tým střílel 15 šestek, soupeře pustili k 46, z toho 33 hráči Orlanda proměnili. Golden State po páté porážce na hřištích soupeřů klesl na 12. místo Západní konference.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Oklahoma City - Denver 110:122, Orlando - Golden State 130:129.

