Jokič dovedl basketbalisty Denveru k prvnímu titulu v NBA

Denver (USA) - Basketbalisté Denveru Nuggets jsou poprvé ve své 47 let trvající historii šampiony NBA. Finálovou sérii s Miami Heat uzavřeli v pátém zápase domácím vítězstvím 94:89. Srbský pivot Nikola Jokič k tomu pomohl 28 body a byl zvolen nejužitečnějším hráčem bojů o titul.

Denver dosud nikdy nebyl ani ve finále. V této sezoně však naplno zužitkoval svůj potenciál. Byl nejlepším týmem Západní konference a postupně vyřadil Minnesotu (4:1 na zápasy), Phoenix (4:2), Los Angeles Lakers (4:0) i Miami (4:1). V historii NBA jsou Nuggets jednadvacátým klubem s titulem.

Hráči Heat přitom měli páté utkání dobře rozehrané a v první půli vedli až o deset bodů. Ještě do poslední čtvrtiny šlo Miami s těsným vedením. Pak ale k hráčům Nuggets promluvil zkušený pivot DeAndre Jordan.

"Posledních dvanáct minut a jste v historii. Nesmrtelní. Jděte tam a vyhrajte," řekl Jordan a spoluhráči ho poslechli. Zejména Jamal Murray a Jokič, kteří dali 13 bodů v řadě.

Pak se ale probral nevýrazný lídr Miami Jimmy Butler. Zatímco do té doby měl jen devět bodů, za tři minuty pak stihl 12 bodů za sebou a otočil na 89:88.

V posledních dvou minutách už ale obrana Denveru nedovolila ani bod. Důležitý koš po útočném doskoku přidal Bruce Brown, následně dva trestné hody proměnil Kentavious Caldwell-Pope a poté, co Butler nedal trojku na vyrovnání, doskočil míč opět Brown a dvěma šestkami pečetil titul.

"Naše práce je u konce a můžeme jít domů a slavit," prohlásil Jokič. "Miami má skvělý tým, mají můj respekt. Dnes to byl ošklivý zápas, dlouho jsme se nemohli trefit, ale rozhodli jsme to naší obranou. Dovolili jsme jim jen 89 bodů a to byl klíč," dodal srbský pivot, jenž k 28 bodům přidal 16 doskoků.

Vedle Jokiče táhl Denver za trofejí Murray, který v posledním duelu sezony nasbíral 14 bodů, 8 doskoků a 8 asistencí. Michael Porter přidal 16 bodů a 13 doskoků. "Všechna ta oddanost a obětování vyústilo v zisk titulu. Ale rád bych všem teď vzkázal: Tohle je skvělé, ale neuspokojí nás to. Chceme víc. My chceme víc,“ křičel do mikrofonu slavící trenér Denveru Michael Malone.

Finále play off NBA - 5. zápas: Denver - Miami 94:89 (22:24, 44:51, 70:71) Nejvíce bodů: Jokič 28, Porter 16, Murray 14 - Butler 21, Adebayo 20, Strus a Lowry po 12. Konečný stav série: 4:1.