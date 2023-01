Jokič dál drží Denver v čele Západní konference NBA, Brooklyn se propadá

Denver - Basketbalisté Denveru nadále vládnou Západní konferenci NBA, když si proti Portlandu připsali už sedmou výhru za sebou. K vítězství 122:113 opět nejvíce přispěl dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže Nikola Jokič, který si 36 body, 12 doskoky a 10 asistencemi připsal už třináctý triple double sezony.

Tabulkou Východní konference se naopak propadá Brooklyn, který bez zraněného Kevina Duranta prohrál se San Antoniem 98:106 a po třetí prohře za sebou klesl na čtvrté místo za dnes vítězné Milwaukee a Philadelphii.

Jokič odehrál téměř perfektní utkání, když proti Portlandu minul jedinou ze 14 střel. Sváděl tak velkou bitvu s rozehrávačem Portlandu Damianem Lillardem, který sice dal 44 bodů, ale Blazers to nestačilo. Denver vyhrál doma potřinácté za sebou a to i přesto, že postrádal hlavního trenéra Michaela Malonea kvůli zdravotnímu protokolu.

"Jdeme správným směrem. Hrajeme s velkým sebevědomím, pak je všechno jednodušší,“ řekl Jokič, který po zápase polil vodou zastupujícího trenéra Davida Adelmana, pro něhož to byla první výhra v roli hlavního kouče. "Bylo to pěkně studené, ale skvělý pocit. Hráči i já jsme byli nadšení," řekl Adelman, jehož otec Rick odkoučoval v NBA 23 sezon.

Další skvělý zápas odehrál i pivot Philadelphie Joel Embiid, který 41 body řídil triumf nad Los Angeles Clippers 120:110. Pro Embiida to byl už šestý zápas za sebou alespoň s 30 body a v tabulce střelců je s průměrem 33,6 bodů už těsně druhý o dvě deseti bodu za vedoucím Lukou Dončičem z Dallasu.

Philadelphia se třetí výhrou za sebou dostala v tabulce před Brooklyn, který se bez Duranta herně trápí. A navíc mu chyběl i Kyrie Irving. Bez dvou hlavních opor neuspěl ani proti čtvrtému nejhoršímu týmu soutěže, když nikdo z hráčů nedal přes 20 bodů. Naopak Spurs táhl s 36 body Keldon Johnson, který si vylepšil osobní rekord v NBA.

Porážky Brooklynu využilo k posunu na druhé místo tabulky také Milwaukee, které uspělo nad Torontem 130:122 i bez své hlavní hvězdy Janise Adetokunba. Zraněného spoluhráče ale skvěle zastoupil rozehrávač Jrue Holiday svým sezonním maximem 37 bodů. Navíc celá základní pětka Bucks dala dvouciferný počet bodů a celkem Milwaukee dalo 19 trojek. Raptors tak nepomohlo ani 39 bodů Freda Van Vleeta.

Milwaukee dohrávalo navíc bez pivota Brooka Lopeze, který byl vyloučen za stavu 113:110 poté, co soupeři Garrymu Trentovi sundal z hlavy čelenku a následně strčil do O.G. Anunobyho. Sudí mu za to udělili dvě technické chyby.

Výsledky NBA

Denver - Portland 122:113, LA Clippers - Philadelphia 110:120, Milwaukee - Toronto 130:122, San Antonio - Brooklyn 106:98.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 45 33 12 73,3 2. Philadelphia 44 28 16 63,6 3. Brooklyn 43 27 16 62,8 4. New York 45 25 20 55,6 5. Toronto 45 20 25 44,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 45 29 16 64,4 2. Cleveland 45 28 17 62,2 3. Indiana 45 23 22 51,1 4. Chicago 44 20 24 45,5 5. Detroit 47 12 35 25,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 45 24 21 53,3 2. Atlanta 44 22 22 50,0 3. Washington 44 18 26 40,9 4. Orlando 44 16 28 36,4 5. Charlotte 45 11 34 24,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 43 30 13 69,8 2. New Orleans 44 26 18 59,1 3. Dallas 45 24 21 53,3 4. San Antonio 45 14 31 31,1 5. Houston 44 10 34 22,7

Severozápadní divize:

1. Denver 44 31 13 70,5 2. Utah 47 23 24 48,9 3. Minnesota 45 22 23 48,9 4. Oklahoma City 44 21 23 47,7 Portland 44 21 23 47,7

Pacifická divize:

1. Sacramento 42 24 18 57,1 2. Golden State 44 22 22 50,0 3. LA Clippers 46 23 23 50,0 4. Phoenix 45 21 24 46,7 5. LA Lakers 44 20 24 45,5