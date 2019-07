Johnsonovi se může těsná většina v parlamentu brzy ještě zmenšit

Londýn - Nový britský premiér Boris Johnson sice přesvědčivě zvítězil ve volbě lídra Konzervativní strany, v dolní komoře parlamentu ale bude mít stejně jako jeho předchůdkyně Theresa Mayová jen velmi těsnou většinu. Ta se navíc může už za týden po doplňovacích volbách v jednom z obvodů ve Walesu ztenčit na pouhé tři poslance. Pro Johnsona tak bude velmi složité prosadit jakoukoli brexitovou dohodu nebo naopak odchod z Evropské unie bez dojednaných podmínek.

Samotní konzervativci v Dolní sněmovně od voleb v roce 2017 nemají většinu a vládnou za podpory severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), se kterou mají aktuálně 320 hlasujících poslanců. K těm lze přičíst i Charlieho Elphickeho, který byl nedávno vyloučen z poslaneckého klubu konzervativců kvůli obvinění z několika sexuálních útoků. Za opoziční strany momentálně může hlasovat 317 zákonodárců, což dává nové vládě pracovní většinu čtyř hlasů.

Opozici by ale brzy mohl jeden hlas přibýt, a to po doplňovacích volbách v obvodu Brecon a Radnorshire, který dříve zastupoval konzervativec Chris Davies. Ten byl ale nedávno odvolán po odsouzení za chybné hlášení výdajů. O osudu tohoto křesla se rozhodne 1. srpna a průzkumy před hlasováním favorizují Liberální demokraty.

Další rána by mohla přijít po soudu s Elphickem, který by po případném odsouzení mohl být z parlamentu automaticky vyloučen. Pokud by jej nahradil představitel opozice, měli by konzervativci a DUP 320 křesel a opozice by v případě svého úspěchu 1. srpna disponovala 319 hlasy. Proces s Elphickem ale začíná až v září a podle agentury Bloomberg nejspíše potrvá měsíce, takže jeho výsledek zřejmě neovlivní případná podzimní hlasování o brexitu.

I za současného stavu bude ale pro Johnsona realizace brexitu komplikovaná, neboť se nemůže stoprocentně spolehnout ani na vlastní řady. "Politické dědictví Borise Johnsona má všechny rysy katastrofy. Nemá většinu ve sněmovně. Chybí mandát od široké veřejnosti, neboť tuhle volbu rozhodli pouze členové Konzervativní strany. Všude, kam se podíváte, čekají programové problémy, ať už jde o snahu rozplést hlavolam brexitu s neochotnou EU a rozdělenou stranou nebo snahu řešit vážné problémy na domácí scéně," shrnula Johnsonův úděl hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Zdroje webu Politico popsaly situaci v Konzervativní straně jako "problém 25 proti 25". "Máte zhruba 25 konzervativních poslanců, kteří kategoricky odmítají stávající brexitovou dohodu a zhruba 25, kteří budou hlasovat tak, aby zastavili odchod z unie bez dohody," vysvětluje Politico.

Kromě toho není zcela jasná pozice DUP, pro kterou byla dosud "rozvodová" smlouva dojednaná vládou Mayové rovněž nepřijatelná. Šéfka strany Arlene Fosterová dnes vyzvala k nalezení "rozumné dohody", zatímco její stranický kolega Jeffrey Donaldson se jasně vymezil vůči brexitu bez dohody.

Premiér Johnson hlásí, že v Bruselu dojedná novou a lepší brexitovou dohodu, v krajním případě by se podle všeho vydal cestou odchodu bez dohody. Druhá varianta by mohla znamenat pád jeho vlády už po třech měsících. Média v této souvislosti připomínají, že Johnson musí v čele vlády vydržet 120 dní, aby se nezapsal do historie jako britský ministerský předseda, který ve funkci strávil nejkratší dobu. Tím je dosud konzervativec George Canning, který v srpnu 1827 zemřel na zápal plic a v premiérském křesle byl 119 dnů.