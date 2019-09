Johnsonovi konzervativci by ve volbách labouristy jasně porazili

Londýn - Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona by nyní ve volbách porazili opoziční labouristy o 12 procentních bodů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Opinium, který dnes zveřejnil nedělník The Observer. Třetí liberální demokraté těží z podpory zastánců setrvání v Evropské unii.

Labouristé sice po svém sjezdu v Brightonu z minulého týdne, kdy odmítli jednoznačně zaujmout protibrexitový postoj, posílili oproti minulému týdnu o tři procentní body na 24 procent, ale Konzervativní stranu by nyní volilo 36 procent Britů. Pohoršila si tak pouze o procento, přestože Johnson má za sebou neúspěšný týden, v němž mimo jiné nejvyšší soud označil za nezákonnou vynucenou pětitýdenní přestávku v zasedání britského parlamentu.

Pro šéfa labouristů Jeremyho Corbyna přinesl průzkum špatnou zprávu v podobě čísel pro liberální demokraty, kteří si polepšili o tři procentní body na rovných 20 procent. Mezi voliči, kteří jsou pro setrvání Británie v EU, je tato opoziční strana poprvé jedničkou. Labouristé však oproti předchozímu týdnu získali o pět procentních bodů silnější podporu mezi Brity, kteří jsou pro odchod své země z EU.

Navzdory Johnsonovým nesnázím je stávající premiér pro občany nadále jasnou první volbou, pokud jde o otázku, kdo by byl nejlepším ministerským předsedou. Dohromady 37 procent dotázaných tvrdí, že by jím byl Johnson, zatímco Corbyna upřednostňuje jen 16 procent voličů.

S Johnsonovým postupem v otázce brexitu přitom nesouhlasí 43 procent Britů, zatímco 37 procent ho schvaluje. Corbyn je na tom však ještě hůře. Jeho počínání ohledně brexitu odmítá 60 procent dotázaných a jen 17 procent s ním souhlasí.

Téměř 50 procent Britů se domnívá, že Johnson by měl uposlechnout schválený zákon, který mu ukládá znovu posunout termín brexitu, pokud do 19. října nebude dosaženo rozlukové dohody mezi Londýnem a Bruselem.

Johnson trvá na tom, že Británii vyvede z EU k 31. říjnu, a to případně i bez dohody. Tomu se snaží zamezit opozice, která Johnsona vyzývá k odstoupení a hrozí hlasováním o nedůvěře. Johnson dnes před zahájením výroční konference své strany prohlásil, že odstoupit nehodlá.

Opozice chce zamezit odchodu Británie z EU bez dohody a případně dosáhnout dalšího odkladu brexitu. To by mohla zajistit přechodná vláda. Teprve po odstranění rizika odchodu Británie z EU bez dohody by se pak podle tohoto scénáře mohly uskutečnit i předčasné volby, po nichž Johnson volá už nyní.