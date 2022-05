Johnson zvažuje zásahy do brexitových smluv

Evropská unie varovala Velkou Británii, aby jednostranně vypověděla vzájemné obchodní dohody. Ministerský předseda Boris Johnson už přesto učinili první kroky.

Britský premiér Boris Johnson oznámil zahájení legislativního procesu, jenž by mohl postavit mimo účinnost ujednání EU s Londýnem o pobrexitovém postavení Severního Irska. Šéf ostrovních konzervativců to sdělil po pondělním setkání s představiteli severoirských politických stran. Podle něj byli všichni zúčastnění toho názoru, že tzv. severoirský protokol potřebuje změny a vylepšení. Dokument, který se oficiálně jmenuje Protokol o Irsku a Severním Irsku, uznává výjimečnost situace na irském ostrově, zabraňuje „tvrdé“ hranici na irském ostrově a zajišťuje spolupráci mezi severem a jihem ostrova. Dále zajišťuje integritu jednotného trhu EU spolu se všemi zárukami, které nabízí, pokud jde o ochranu spotřebitele, veřejného zdraví i zdraví zvířat a boj proti podvodům a obchodování s lidmi. Je v účinnosti od 1. ledna 2021 a jako stabilní a trvalé řešení by měl platit společně s jakoukoli dohodou o budoucím partnerství.

„Rádi bychom postupovali v jednomyslné shodě s našimi přáteli a partnery,” uvedl Johnson s upřesněním, že jeho kabinet musí rozjet potřebné zákonodárné iniciativy. Downing Street o nich chce informovat v řádu dnů.

Brusel se proti těmto krokům ohrazuje a varuje před jednostranným postupem. “V sázce by mohl být celý balíček uzavřených obchodních ujednání,” připomněl irský ministr zahraničí Simon Coveney.

Johnson vyzval při návštěvě Severního Irska k vytvoření tamní vlády jednoty. Protestantská unionistická strana DUP se právě na protest k přijatému protokolu odmítá zapojit do volby předsedy parlamentu. Nemíní se také podílet na vzniku kabinetu s katolicko-republikánskou stranou Sin Féin, jež právě poprvé v historii zvítězila ve volbách do tamního zákonodárného sboru.

Její lídři se netají skepsí. Předsedkyně partaje Mary Lou McDonaldová obvinila Johnsona z licitování s DUP a označila možnost, že by Londýn skutečně zpochybnil brexitové dohody, za „absolutně skandální”. Šéf DUP Jeffrey Donaldson naopak žádá od Britů činy a upozorňuje, že ohlášení nových zákonných norem nestačí.

Severoirský regionální parlament, kterému se podle sídla přezdívá Stormont, má 90 křesel a voliči rozhodují v 18 volebních obvodech. Sčítání hlasů trvá déle kvůli poměrně složitému systému jednoho přenosného hlasu.

Sinn Féin získala v hlasování 7. května 2022 nejméně 27 z 90 křesel. Její hlavní soupeř, Demokratická unionistická strana (DUP), si zatím připsala 24 křesel. Po 17 křeslech získala také Alianční strana Severního Irska (APNI), která tak zdvojnásobila počet svých poslanců. Další severoirské uskupení Ulsterská unionistická strana (UUP) bude mít nejméně devět poslanců.

S minimálně sedmi zákonodárci může počítat také Sociálnědemokratická a labouristická strana (SDLP). Zbylá křesla si mezi sebou rozdělí další politická uskupení a nestraníci. Celkem bylo přiděleno 88 z 90 křesel.