Johnson vyhrál předčasné volby, otevřela se tak cesta k brexitu

Londýn - Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách získali absolutní většinu v 650členné Dolní sněmovně, kde budou mít 365 křesel. Je to nejlepší výsledek strany od roku 1987. Johnson ve vítězném projevu prohlásil, že odchodu země z Evropské unie k 31. lednu 2020 již nic nezabrání. Opoziční labouristé Jeremyho Corbyna naopak zaznamenali s 203 mandáty nejhorší skóre za několik desetiletí; přišli též o některé své tradiční bašty. Corbyn tak čelí tlaku, aby se funkce lídra vzdal, on sám naopak stranu chce vést až do zvolení nového vedení příští rok.

Na třetím místě skončila Skotská národní strana (SNP) se 48 křesly, která si o 13 poslaneckých míst polepšila. Podle její šéfky a skotské premiérky Nicoly Sturgeonové takový výsledek posílil mandát strany k vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska.

Vláda této části Spojeného království, jež se v referendu před třemi roky vyslovila pro setrvání v EU a v plebiscitu roku 2014 stvrdila setrvání v monarchii, k tomu chce podle Sturgeonové příští týden podniknout první kroky. Plebiscit musí odsouhlasit Londýn, konzervativní vláda je ale proti. Johnson před svým londýnským sídlem vyzval k jednotě všech částí království - Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska.

Jedenáct mandátů připadlo prounijním Liberálním demokratům, kteří se před volbami prezentovali jako jediná síla, která dokáže zastavit brexit. Jejich šéfka Jo Swinsonová, která neobhájila své parlamentní křeslo, již rezignovala. Do parlamentu se dostala i menší uskupení včetně severoirských stran. Strana pro brexit euroskeptika Nigela Farage propadla, žádný mandát nemá.

Volební účast činila podle nových údajů 67,3 procenta, což je o zhruba 1,5 procenta méně než při předchozích předčasných volbách v roce 2017.

Johnsonův volební slib dokončit brexit se podle komentátorů premiérovi očividně vyplatil, neboť ovládl i obvody, které se obvykle hlásily k labouristům. Ti tak podle BBC mají za sebou katastrofickou noc a musí se smířit s nejhorším výsledkem od roku 1935. Výrazný úspěch své strany komentoval Johnson slovy, že výsledek dává jeho vládě mandát, aby završila brexit a příští měsíc zemi z evropského společenství vyvedla. Nový parlament, který v tom bude hrát klíčovou roli, se sejde už v úterý.

"EU opustíme 31. ledna, už neexistuje žádné 'pokud', žádné 'ale', žádné 'možná'," řekl Johnson. Mandát od voličů podle něj hovoří za vše.

Pokud Británie opustí EU podle plánu, nastane jedenáctiměsíční přechodné období, během nějž budou obě strany vyjednávat o podobě budoucích vztahů, mimo jiné o obchodní dohodě. Tyto rozhovory by mohly být podle analytiků ještě složitější než ty o podmínkách odchodu. Šéfové států a vlád zemí EU dnes na summitu v Bruselu uvedli, že partnerství unie s Británií po brexitu musí být založené za rovnováze práv a povinností a zajišťovat rovné podmínky v hospodářské soutěži. Vyzvali k rychlé ratifikaci "rozvodové" dohody. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ale podotkla, že EU je stále připravena na jakoukoli variantu.

Volby přinesly změnu v rozložení sil rovněž v Severním Irsku, kde obyvatelé poprvé od rozdělení Irska v roce 1921 zvolili více irských separatistů než probritských unionistů.

Český premiér Andrej Babiš poznamenal, že vzhledem k výsledku voleb lze očekávat, že brexit nastane v lednu, pokud Johnson splní, co slíbil. "Je jasné, že Velká Británie odchází. Otázka je, kdy definitivně, protože vlastně do června příštího roku se dá to přechodné období prodloužit o dva roky. A pokud by Velká Británie požádala, tak ten definitivní odchod by byl vlastně až za dva roky," uvedl Babiš.

Prezident USA Donald Trump britskému premiérovi gratuloval a poznamenal, že po odchodu Británie z unie budou moci Londýn s Washingtonem uzavřít rozsáhlou obchodní dohodu. Johnsonovi poblahopřáli také český prezident Miloš Zeman a německá kancléřka Angela Merkelová. Francouzský prezident Emmanuel Macron Londýn varoval, že pokud dá přednost výrazné deregulaci své ekonomiky, vzdálí se mu možnost přístupu na jednotný trh EU.

Ruský prezident Vladimir Putin podle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova pochybuje, že by se po Johnsonovu volebním vítězství zlepšily vztahy mezi Moskvou a Londýnem zatížené hlavně loňským pokusem o usmrcení dvojího agenta Sergeje Skripala.

Na výsledky voleb příznivě zareagovaly trhy. Evropské akcie rekordně stouply a posiluje také libra.

Britský tisk: Konzervativci dosáhli ve volbách drtivého vítězství

Jako drtivé popisují dnes britské listy vítězství Konzervativní strany premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách v Británii. Podle mnohých by to mohl být nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987. Labouristé podle nich naopak utrpěli nejhorší porážku od roku 1935. Levicový bulvár Daily Mirror píše o "předvánoční noční můře", podle pravicového bulvárního listu Daily Express je výsledek voleb vítězstvím "pro Borise... a pro brexit".

O "drtivém vítězství" píše například list The Times. Pokud se odhady potvrdí, mohlo by jít podle něj o nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987, do kterých stranu vedla Margaret Thatcherová. Pro labouristy by naopak čtvrtek mohl přinést nejhorší výsledek "za více než 80 let". Také podle bulvárního listu The Sun dosáhl "BoJo", jak premiérovi Johnsonovi přezdívá, "drtivého vítězství".

Levicový list The Guardian označil čtvrteční odhady výsledků za "šokující" a porážku labouristů za "zdrcující". "Corbyn bude pravděpodobně čelit tlaku, aby tváří v tvář zdrcující porážce skončil," napsal The Guardian. Podle listu Financial Times je předpokládaný výsledek "zadostiučiněním" pro premiéra Borise Johnsona, který zřejmě dosáhne nejlepšího výsledku "od éry Thatcherové".

Podle listu i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, čeká Británii za 49 dní odchod z Evropské unie, protože lidé ve střední a severní Anglii už byli z neustálého odkládání brexitu "unavení". Také podle těchto novin bude zřejmě výsledek labouristů nejhorší od roku 1935. Ve Skotsku, které ve volbách ovládla separatistická Skotská národní strana (SNP), se podle listu rozhořela "bitva o budoucnost Spojeného království".

Pravicový bulvár Daily Mail vyzývá Brity, aby se "radovali". Konzervativci premiéra Johnsona podle něj dosáhli "fantastického vítězství". Pro levicový bulvár Daily Mirror je naopak výsledek "předvánoční noční můrou". List Metro píše o "kolapsu" labouristů. Pravicový bulvár Daily Express na titulní stránce uvedl, že je výsledek nejen "vítězstvím pro Borise", ale i "vítězstvím pro brexit", který byl hlavním volebním tématem konzervativců.

Merkelová chce s Johnsonem prosazovat úzké partnerství obou zemí

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) blahopřála lídrovi britských konzervativců Borisovi Johnsonovi k jasnému vítězství ve volbách. Těší se na další spolupráci s ním v zájmu úzkého partnerství obou zemí. Na twitteru to uvedl její mluvčí Steffen Seibert. Německá diplomacie teď očekává, že Británie osmadvacítku opustí ke konci ledna příštího roku.

"Srdečné blahopřání, Borisi Johnsone, k tomuto jasnému volebnímu vítězství. Těším se na naši další spolupráci v zájmu přátelství a úzkého partnerství našich zemí," citoval Merkelovou její mluvčí. Kancléřka v blahopřání také připomněla historické partnerství Německa a Británie, které je "nerozlučně spjato s historií Evropy". Jeho rozvoj a další prohlubování jsou podle ní společným úkolem obou politiků.

Dlouholetá šéfka německé vlády se vždy stavěla proti vystoupení Británie z Evropské unie, jehož dokončení bylo v předvolební kampani hlavním Johnsonovým slibem. Zároveň ale Merkelová opakovaně zdůrazňovala, že je třeba respektovat rozhodnutí Britů a nadále usilovat o co nejužší vztahy mezi Londýnem a Bruselem.

Podobně se dnes na twitteru vyjádřil šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Roettgen (CDU), podle kterého je navzdory jeho osobním preferencím nutné respektovat britské rozhodnutí. "S Johnsonovým vítězstvím se brexit stal nevyhnutelný. Naším cílem nyní musí být udržet vztahy s Británií tak blízké, jak je to jen možné," uvedl.

Jasný mandát pro brexit dostal Johnson také podle německého ministra zahraničí Heika Maase (SPD). "Zdá se teď velmi pravděpodobné, že se vystoupení (Británie) s dohodou uskuteční koncem ledna," poznamenal.

Radost z vítězství britských konzervativců, kteří budou mít v Dolní sněmovně většinu, dali dnes najevo zástupci opoziční a k EU kritické Alternativy pro Německo (AfD). "Boris Johnson a toryové dosáhli velkolepého volebního vítězství. Britští voliči se svým jasným rozhodnutím ukázali být politicky chytřejší než množství nevyžádaných rádců v ostatních evropských zemích a médiích, kteří si mysleli, že vědí, co je pro Brity nejlepší," uvedla v tiskové zprávě šéfka poslanců Afd Alice Weidelová.