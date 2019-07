Johnson ve Walesu uklidňuje farmáře kvůli brexitu, libra klesá

Londýn - Britského premiéra Borise Johnsona dnes čeká další obtížné jednání během jeho cesty po Walesu, kde se sejde s farmáři i politickými představiteli, kteří jednoznačně odmítají možnost, že by země v říjnu opustila Evropskou unii bez dohody. Waleský první ministr Mark Drakeford na rozdíl od Johnsona trvá na tom, že brexit bez dohody by byl pro zemi "katastrofou", stejně věc vidí i zemědělci. Libra, která v pondělí klesla na nejnižší hodnotu za 28 měsíců, dnes opět oslabuje.

Johnsona, který po svém nástupu do Downing Street minulý týden během cest po britských regionech už navštívil mimo jiné Skotsko či Manchester, dnes čeká náročný den, poznamenala britská média. Ve Walesu totiž musí počítat s důrazným odporem vůči svému plánu opustit 31. října EU i v případě, kdy by se Británie s Bruselem nedohodla na žádaných změnách už loni uzavřené dohody o brexitu. Velké obavy z brexitu bez dohody mají například zemědělci, podle nichž by v takovém případě zachvátil zemi ekonomický chaos. Farmáři také tvrdí, že pokud by EU zavedla cla na dovoz jehněčího a skopového masa, museli by zabít miliony ovcí, uvedla agentura AP.

Úřad premiéra dnes zveřejnil před Johnsonovou cestou stanovisko, v němž odchod z EU hájí "jako historickou příležitost", jak zavést nové způsoby dotační politiky. Šéf waleské zemědělské asociace Glyn Roberts naproti tomu minulý týden varoval, že brexit bez dohody může vést i k "občanským nepokojům".

Kvůli nejistotě ohledně způsobu odchodu země z EU dnes znovu klesla hodnota libry, a to poté, co už v pondělí měna dosáhla nejnižší hodnoty vůči dolaru od března 2017. Libra se dnes ráno obchodovala za 1,09 eura a 1,21 dolaru, což Britové nyní negativně pocítí zejména kvůli sezoně zahraničních dovolených, konstatoval list The Evening Standard.

"Mnohým se asi zdá lepší vystoupit z lodi nyní, dřív, než se vše začne před termínem 31. října ještě zhoršovat," uvedla ve své analytické zprávě společnost London Capital Group. Analytici ING zase ve zprávě klienty varovali, že další oslabování libry je pravděpodobné, a to zejména kvůli rostoucí nejistotě a stoupající pravděpodobnosti předčasných voleb.