Johnson utrpěl porážku, parlament chce bránit brexitu bez dohody

Londýn - Britští poslanci dnes navzdory vládě prosadili na středeční program Dolní sněmovny debatu o návrhu zákona proti brexitu bez dohody. Norma ukládá premiérovi Borisi Johnsonovi, aby za určitých okolností požádal Evropskou unii o odklad odchodu země ze společenství do ledna příštího roku. Johnson v reakci na vládní porážku, ke které podle televize Sky News přispělo i 21 poslanců z jeho Konzervativní strany, oznámil, že pokud zákon projde, nechá parlament hlasovat o možnosti vypsání předčasných voleb.

Dnešní usnesení o tom, zda ve středu oproti zavedené praxi, kdy agendu určuje vláda, zařadit na program jednání sněmovny zákon proti brexitu bez dohody, podpořilo 328 poslanců, proti bylo 301. Podle Sky News hlasovalo proti vládě 21 poslanců Konzervativní strany, kterým nyní hrozí vyloučení z poslaneckého klubu, a kabinet naopak podpořili dva opoziční labouristé.

Šéf labouristů Jeremy Corbyn po hlasování oznámil, že jeho strana předčasné volby nepodpoří, dokud nebude jisté, že bude zákon proti brexitu bez dohody schválen. Pro předčasné volby by se musely vyslovit dvě třetiny všech poslanců a podpora labouristů je tak klíčová.

Nyní se budou odpůrci brexitu bez dohody snažit dosáhnout co nejrychlejšího schválení normy, která ještě musí projít horní komorou parlamentu, Sněmovou lordů. Vyloučeno není ani mimořádné víkendové zasedání Dolní sněmovny. Poslanci, kteří si nepřejí "divoký" brexit, jsou totiž v časové tísni. Hrozí, že už v pondělí nastane očekávaná přestávka mezi parlamentními zasedacími obdobími, kterou prosadil Johnson. Poslanci by se pak do práce vrátili až 14. října. Spojené království má Evropskou unii opustit 31. října a Johnson opakuje, že se tak stane s dohodou, nebo i bez.

Takový scénář by podle expertů znamenal šok pro britskou ekonomiku, ačkoli Johnson dnes poslance ujišťoval, že brexit bez dohody by znamenal jen "zádrhele".