Johnson umožní labouristům hlasování o nedůvěře, pokud ho z něj vypustí

Londýn - Britská opoziční Labouristická strana obvinila premiéra Borise Johnsona a jeho konzervativní vládu, že jí nechtějí umožnit, aby ve středu vyvolala hlasování o nedůvěře. Mluvčí vlády podle agentury Reuters uvedla, že vláda středeční hlasování umožní, pokud labouristé změní znění návrhu tak, aby z něj byla vypuštěna zmínka o Johnsonovi.

Návrh na vyslovení nedůvěry znamená, že zákonodárci všech stran zastoupených v parlamentu mohou hlasovat o tom, zda má vláda, kterou prozatím vede Johnson, pokračovat ve výkonu funkce, píše Reuters. Pokud kabinet neuspěje, mohlo by to vést k předčasným volbám. Podle zvyklostí by vláda, která kontroluje parlamentní záležitosti, za normálních okolností uvolnila čas pro hlasování o nedůvěře. Mluvčí opoziční Labouristické strany ale řekla, že konzervativci to neučiní.

"Tato odepsaná vláda se bojí a odmítá poskytnout čas na projednání labouristického návrhu na vyslovení nedůvěry," uvedla mluvčí a označila to za "zneužití moci". "Je to naprosto bezprecedentní," dodala.

Mluvčí vlády poté uvedla, že hlasování o nedůvěře umožní, pokud labouristé změní svůj návrh. "Dali jsme labouristům možnost předložit přímé hlasování o nedůvěře vládě," uvedla. "Rozhodli se hrát politické hry a předložit hlasování o nedůvěře vládě a premiérovi. Vzhledem k tomu, že premiér již podal demisi a probíhá proces výběru vedení, nepovažujeme to za hodnotné využití parlamentního času," dodala.

Premiér Johnson se minulý týden vzdal postu šéfa Konzervativní strany, která od té doby hledá nového lídra. Shromažďování nominací na tento post začalo dnes ráno a skončí dnes vpodvečer. Jméno vítěze interního hlasování hodlá strana oznámit 5. září a její nový lídr bude i příštím britským premiérem.