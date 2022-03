Johnson: To, co Rusko dělá na Ukrajině, se dá označit za válečný zločin

Londýn - To, co Rusko dělá na Ukrajině, se už teď podle britského premiéra Borise Johnsona dá označit za válečný zločin. Řekl to dnes podle agentury Reuters parlamentu. Vyjádřil také přesvědčení, že protiruské sankce už mají dopad. List The Washington Post uvedl, že Spojené státy se sankce chystají dále rozšířit.

"To, co jsme zatím viděli ze strany režimu Vladimira Putina při použití munice, kterou shazuje na nevinné civilisty... se podle mého názoru již plně kvalifikuje jako válečný zločin," nechal se slyšet Johnson v Dolní sněmovně, kde se předtím dostalo potlesku vestoje ukrajinskému velvyslanci v Británii.

Johnson sice odmítl odpovědět na otázku opozičního vůdce Keira Starmera, jestli Londýn uvalí sankce i na ruského miliardáře a majitele fotbalové Chelsea Romana Abramoviče, ale poznamenal, že postihy zasahují a budou zasahovat i osoby blízké Putinovi.

Zpřísnění sankcí podle deníku The Washington Post chystají USA. Připravují seznam dalších osob, které zasáhnou. Zčásti bude totožný se seznamem lidí, na něž uvalila sankce Evropská unie.