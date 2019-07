Johnson směřuje do Downing Street a slibuje brexit na konci října

Londýn - Po nezdaru končící premiérky Theresy Mayové se realizace britského odchodu z Evropské unie má zhostit jeden z nejznámějších zastánců brexitu Boris Johnson. Bývalý londýnský starosta a exministr zahraničí dnes vzešel jako vítěz z volby nového lídra vládní Konzervativní strany a ve středu by se měl ujmout funkce předsedy britské vlády. V dnešním projevu slíbil, že brexit už se nebude odkládat a že Británie evropský blok opustí za 100 dní - 31. října. Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka vzrostla pravděpodobnost brexitu bez dohody.

Johnson byl od začátku volby stranického lídra jasným favoritem a do finále, ve kterém o dvojici kandidátů mohlo hlasovat 160.000 členů strany, postoupil společně se současným šéfem diplomacie Jeremym Huntem. Podporu mu nakonec vyjádřilo 66,4 procenta hlasujících.

Personální změnu odstartoval odchod Mayové, která na jaře ani na třetí pokus nedokázala v britském parlamentu prosadit "rozvodovou" dohodu o podmínkách britského odchodu z EU a následně selhalo i jednání o kompromisu s labouristy. Končící premiérka by měla z čela vlády odstoupit ve středu, načež jejího nástupce jmenuje do funkce královna Alžběta II. Ve stejný den se také očekává projev Johnsona před sídlem britských premiérů v Downing Street, ve čtvrtek by měl nový předseda vlády promluvit v parlamentu.

V dnešním poměrně krátkém projevu po zvolení do čela Konzervativní strany Johnson prohlásil, že volební kampaň skončila a začíná práce. "Nyní ještě musíme povzbudit naši zemi. Brexit dokončíme 31. října a využijeme všech příležitostí, které přinese," řekl.

Johnson chce po nástupu do úřadu vyjednat změny ve stávající brexitové dohodě a zároveň vystupňovat přípravy na brexit bez dohody, aby ukázal zbytku unie odhodlání Británie z bloku odejít. Stejně jako Mayová však bude muset čelit patové situaci v Dolní sněmovně, neochotě EU jednat o úpravě již dohodnutých podmínek brexitu a také nejednotě uvnitř Konzervativní strany. Část jejích poslanců se chce brexitu bez dohody vyhnout a hrozí, že by vládu při takovém kroku nemusela podpořit.

Plnou podporu nicméně Johnsonovi po dnešním oznámení jeho vítězství vyjádřila na twitteru končící premiérka Mayová. "Mnohokrát blahopřeji Borisi Johnsonovi ke zvolení do lídrem Konzervativní strany - musíme nyní pracovat společně, abychom uskutečnili brexit, který prospěje celému Spojenému království, a abychom udrželi (lídra opozičních labouristů) Jeremyho Corbyna mimo vládu," napsala.

Corbyn ve své reakci kritizoval Johnsonův přístup k brexitu bez dohody a "slibování daňových úlev pro nejbohatší" a zároveň volal po parlamentních volbách. Nastupující premiér podle něj nemá podporu země.

Ze zahraničních lídrů Johnsonovi mezi prvními gratuloval americký prezident Donald Trump, který exministra zahraničí podpořil už na začátku volby. "Blahopřeji Borisi Johnsonovi k tomu, že se stal novým premiérem Spojeného království. Bude skvělý!" napsal prezident USA. Francouzský prezident Emmanuel Macron se podle prohlášení Elysejského paláce na spolupráci s Johnsonem těší a se 77. britským premiérem bude v nadcházejících dnech mluvit o brexitu nebo o Íránu.

Šéf české diplomacie Petříček ČTK sdělil, že od nového britského premiéra očekává rychlou snahu o zahájení jednání s EU. Měl by se podle něj zvážit i další odklad brexitu, pokud by se jevil jako cesta k nalezení podpory pro dojednané podmínky britského odchodu. "Boris Johnson ale hovořil jasně. Pravděpodobnost tvrdého brexitu se podle mě v tuto chvíli zvýšila," dodal ministr.

Video: Vyjádření Babiše ke zvolení Johnson premiérem

23.07.2019, 18:04, autor: Pavel Peňás, zdroj: ČTK

Český premiér Andrej Babiš označil nástupce Mayové za energického a charismatického politika a řekl, že se těší na společné setkání. Je také zvědavý, zda Johnson po seznámení se s detaily nezmění přístup k brexitu bez dohody. Například první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dnes takovou podobu britského odchodu označil za "tragédii" pro obě strany.