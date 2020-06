Johnson slibuje investice, aby dostal britskou ekonomiku z krize

Londýn - Britský premiér Boris Johnson plánuje zmírnit negativní dopady pandemie na ekonomiku zvýšenou výstavbou. V projevu, při kterém měl před sebou nápis Build Build Build (Stavět, stavět, stavět), například slíbil, že vláda urychlí investice do infrastrukturních projektů za pět miliard liber (147 miliard Kč). Řekl, že právě teď je vhodný čas na to, aby Britové byli ambiciózní a věřili ve svou zemi.

Jak Británie opouští koronavirová omezení, Johnson se snaží odsunout kritiku své vlády za postupy při pandemii a vyměnit ji za plán na odstranění škod a obnovu ekonomické aktivity, upozornila agentura Reuters. Svůj plán nazval New Deal (Nová dohoda), v odkazu na stejnojmenný program bývalého amerického prezidenta Franklina Roosevelta. Zahrnoval tvorbu pracovních míst prostřednictvím projektů veřejných prací a pomohl Spojeným státům zotavit se z hospodářské krize.

"Jednoduše už dál nemůžeme být vězni té krize," řekl Johnson v dnešním projevu na vysoké škole v Dudley. "Musíme pracovat rychle, protože už jsme viděli závratný propad HDP," řekl také.

Johnson v projevu nabádal hlavně k výstavbě - rychlejší, zelenější a lepší. Slíbil zmírnit byrokracii související s plánováním, aby se zjednodušil rozvoj výstavby. Vláda tak má brzy představit nejradikálnější reformu systému plánování od druhé světové války. Zavázal se také, že jeho vláda nebude snižovat výdaje.

Investice mají směřovat hlavně do nemocnic, dále silnic a také do škol. Částka pět miliard liber odpovídá zhruba pěti procentům loňských hrubých investic veřejného sektoru. Podrobnosti k jednotlivým investicím by měl příští týden oznámit ministr financí Rishi Sunak.

Nedávná historie nicméně ukazuje, že velké infrastrukturní projekty je v Británii obtížné realizovat. Například nová trasa metra v centru Londýna má zpoždění a přesáhla i plánovaný rozpočet, stejně jako vysokorychlostní vlakové spojení sever-jih. Stejně tak po desetiletí diskusí o rozšíření letiště Heathrow má nyní tento projekt právní problémy.