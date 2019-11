Johnson slíbil, že zajistí brexit, sníží daně a zvýší investice

Londýn - Odchod Británie z Evropské unie s vyjednanou dohodou, snižování daní i vyšší investice do školství či zdravotnictví slíbil dnes britský premiér Boris Johnson voličům, kterým představil volební program své Konzervativní strany. Volby, které se uskuteční 12. prosince, budou podle něj nejzásadnější v moderních dějinách Británie.

"Myslíme si, že po třech a půl letech, co nám v tom bránil rozbitý parlament, je načase, abychom uvolnili potenciál celé země a vytvořili novou Británii," řekl dnes Johnson při prezentaci programu své strany v Telfordu u Birminghamu. Parlamentu chce brexitovou dohodu, kterou v říjnu vyjednal s Bruselem předložit ještě před Vánoci.

Voličům předseda vlády, který dříve prohlašoval, že Británii z EU rozhodně vyvede na konci října, opět slíbil, že "dokončí brexit". V nynější situaci by měla země z Evropské unie odejít na konci ledna příštího roku. Po brexitu podle Johnsona nastane "přílivová vlna" investic, protože firmy znovu získají důvěru v britskou ekonomiku.

"Nyní zbývají do nejzásadnějších voleb v moderní historii méně než tři týdny," připomněl premiér. Předčasné parlamentní volby se uskuteční 12. prosince.

Ve svém projevu Johnson kritizoval opoziční Labouristickou stranu, která by podle něj v Bruselu nedokázala vyjednat novou brexitovou dohodu, jak slibuje její lídr Jeremy Corbyn. Johnson rovněž varoval před "destruktivním socialismem", který by podle něj labouristé v případě vítězství zavedli. Voliče vyzval, aby zajistili, že budou mít konzervativci po volbách v parlamentu většinu. Jinak by podle něj mohla zemi vládnout koalice labouristů a skotských nacionalistů (SNP). Takovou spolupráci označil za "koalici chaosu".

Lídr konzervativců slíbil také "rozumné" snížení daní v celkové hodnotě 23,5 miliardy liber (téměř 700 bilionů Kč) a zároveň zvýšení veřejných investic. Nově chtějí nicméně konzervativci zavést jen digitální daň.

Ukončit chce vládní strana volný pohyb osob a zavést hodlá podle programu nový - "australským modelem" inspirovaný - imigrační systém. Na jeho základě by do země mělo přicházet méně málo kvalifikovaných pracovních sil a celkově i méně imigrantů. Jedním z největších slibů, jaké dnes Johnson podle britských médií dal, je nalezení 50.000 nových zdravotních sester. BBC připomněla, že labouristé jich slibují 20.000. Do roku 2050 chce také Johnson zajistit uhlíkovou neutralitu britského hospodářství.

Konzervativci si zatím udržují v průzkumech veřejného mínění náskok nad druhými labouristy. Zatím poslední průzkum agentury Savanta ComRes zveřejněný v sobotu přisoudil vládní straně 42 procent a nejsilnější opoziční straně 32 procent hlasů. Liberální demokraté by podle něj získali 15 a Strana pro brexit pět procent hlasů.