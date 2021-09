Johnson se setkal s Bidenem, nejasnosti kolem obchodní dohody přetrvávají

Washington - Americký prezident Joe Biden se v úterý večer setkal v Bílém domě s britským premiérem Borisem Johnsonem. Hlavním tématem schůzky byla obchodní dohoda, kterou chce Británie uzavřít se Spojenými státy, uvedla zpravodajská společnost BBC. Vyjádření obou lídrů ovšem nasvědčují tomu, že Londýn má ke kýženému výsledku daleko.

Uzavření obchodní dohody s USA patří mezi priority britské diplomacie. Johnson a další zastánci brexitu tento bod dlouhodobě prezentovali jako jeden z pozitivních důsledků odchodu Británie z Evropské unie, který se formálně stal skutečností na konci loňského ledna.

O více než rok a půl později ovšem jakákoli komplexní obchodní dohoda zůstává v nedohlednu. Podle BBC je nyní na stole varianta, že by se Británie připojila k již existující smlouvě o volné dohodě mezi USA, Kanadou a Mexikem. Takový postup by ovšem pro britskou stranu znamenal omezené možnosti prodeje služeb do USA.

Premiér Johnson v dnešním televizním rozhovoru uvedl, že cílem jeho vlády jsou "solidní dílčí kroky" spíše než budování nového obchodního rámce. "Bidenova administrativa v tuhle chvíli neuzavírá ve světě dohody o volném obchodu," dodal. Před schůzkou v Bílém domě zase médiím v této souvislosti sdělil, že Biden "toho má teď hodně".

Sám americký prezident v úterý uvedl, že diskuze na téma obchodu budou s Británií pokračovat. Američtí představitelé dlouhodobě uzavření smlouvy spojují se situací v Severním Irsku, které je stále předmětem sporů mezi Londýnem a EU ohledně pobrexitového uspořádání. Americký prezident, který se hrdě hlásí k irským kořenům své rodiny, uvedl, že si nepřeje změny v mírových dohodách, jež by vedly k zavedení "tvrdé hranice" mezi Severním Irskem a zbytkem ostrova. "V tom plně souhlasíme, nikdo si nepřeje, aby se stalo něco, co by narušilo Velkopáteční či Belfastské dohody," uvedl Johnson.

Oba politici jednali i o dalších oblastech, například o ekologii nebo dodávkách ponorek Austrálii, jež vyvolaly napětí ve vztazích s Francií. Ta kvůli novému australsko-britsko-americkému partnerství povolala své velvyslance v USA a v Austrálii ke konzultacím do Paříže a hovoří o zradě ze strany partnerů, neboť Austrálie zároveň oznámila odstoupení od dohody o dodávce ponorek uzavřené v roce 2016 s francouzskou firmou Naval Group.

Johnson dnes věc komentoval slovy, že by se "někteří z našich nejmilejších přátel" měli uklidnit a "dát mi pokoj". Vyjádření zjevně mířilo na Francii, neboť britský premiér v něm použil i francouzská slova.

Johnson se v úterý s Bidenem setkal podruhé od začátku mandátu amerického prezidenta. Oba státníci jednali osobně na letošním summitu zemí G7 v Cornwallu. Do Washingtonu britský premiér přicestoval vlakem z New Yorku, kde se zúčastnil Valného shromáždění OSN. Dnes měl na programu jednání s představiteli amerického Kongresu včetně šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.