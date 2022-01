Johnson se omluvil za své jednání i za reakci na večírky ve svém sídle

"Na pozadí pandemie, kdy vláda žádala občany, aby přijali dalekosáhlá omezení svého života, je některé chování kolem těchto shromáždění těžko ospravedlnitelné," uvádí zpráva. "Přinejmenším některá z těchto shromáždění představují vážné selhání při dodržování nejen vysokých standardů, které se očekávaly od lidí pracujících v centru vládního dění, ale také standardů, které se v té době očekávaly od všech obyvatel Británie," píše Grayová.

Ve zprávě, která má 12 stran, se také uvádí, že některé akce v Downing Street neměly být povolené, zatímco jiné "neměly mít takový vývoj". Grayová dospěla k závěru, že zahrada v sídle v Downing Street "byla využívaná ke shromážděním bez jasného povolení nebo dohledu, což nebylo vhodné". Upozorňuje rovněž, že nadměrná konzumace alkoholu na pracovišti není vhodná v žádném okamžiku.

V dokumentu se také uvádí, že někteří zaměstnanci chtěli vznést pochybnosti nad večírky, které se v rezidenci konaly, ale nemohli tak učinit.

Londýnská metropolitní policie v pátek oznámila, že zahájila vyšetřování některých událostí, aby posoudila, zda nebyl spáchán trestný čin. Požádala, aby se dnes zveřejněná zpráva z interního vyšetřování zmiňovala "jen minimálně" o událostech, které prošetřuje.

Grayová uvádí, že ji žádost policie velmi limitovala v tom, co může ve zprávě sdělit. "Bohužel to nutně znamená, že jsem velmi omezena v tom, co mohu o těchto událostech říci. V současné době není možné poskytnout smysluplnou zprávu, která by obsahovala a analyzovala rozsáhlé faktické informace, které se mi podařilo shromáždit," píše úřednice.

"Jak jsem však poznamenala, řada těchto shromáždění neměla být povolená a neměla se vyvíjet tak, jak se vyvíjela. Z těchto událostí je třeba vyvodit významné poučení, kterým se musí okamžitě zabývat celá vláda. Není třeba čekat na ukončení policejního vyšetřování," uvádí v závěru Grayová.