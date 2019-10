Johnson prý zastaví ratifikaci brexitové dohody, prohraje-li dnes

Londýn - Britská vláda stáhne prováděcí zákon o brexitové dohodě a bude místo jeho prosazování usilovat o předčasné parlamentní volby, pokud dnes večer poslanci odmítnou její plán a brexit bude kvůli tomu o několik měsíců odložen. V dolní komoře parlamentu, kde se odpoledne zákon začal projednávat, to dnes uvedl premiér Boris Johnson. Jeho slova vyvolala spekulace o možnosti krátkého odkladu brexitu, který by umožnil dokončit ratifikaci podmínek odchodu země z Evropské unie.

O opatření, které by převedlo obsah upravené brexitové dohody do britského práva, budou poslanci poprvé hlasovat kolem 20:00 SELČ. V této fázi pouze dají najevo, zda v principu souhlasí s vládním návrhem, neboť ještě nebude možné projednávat pozměňovací návrhy. Média očekávají, že touto první zkouškou by zákon mohl projít, ihned by ale následovalo ještě problematičtější hlasování o extrémně krátkém schvalovacím harmonogramu, který vláda naplánovala.

"Jestliže parlament odmítá umožnit uskutečnění brexitu a místo toho prosadí svou a rozhodne, že se všechno odsune do ledna nebo možná i dál, za takových okolností... s velkou lítostí musím říct, že by (prováděcí) zákon musel být stažen a museli bychom se posunout... k parlamentním volbám," prohlásil před poslanci Johnson.

Premiér ale sám předčasné volby vyvolat nemůže. Když se o to pokoušel v září poté, co parlament proti jeho vůli prosadil zákon namířený proti brexitu bez dohody, neměl jeho záměr v Dolní sněmovně dostatečnou podporu.

Média dnes s odvoláním na nejmenované zdroje z premiérova týmu informovala, že vláda plánuje ukončit projednávání ratifikačního zákona, pokud dnes svůj plán neprosadí a Evropská unie následně navrhne odklad brexitu do 31. ledna. Johnson prohlásil, že nedopustí "další měsíce tohohle".

Novináři následně upozornili, že předseda vlády nevyloučil dokončení ratifikace brexitové dohody při kratším než tříměsíčním odkladu brexitu. Někteří spekulují, že právě to by mohlo v případě odmítnutí vládního harmonogramu následovat.

"Je tohle v podání Borise Johnsona nevyslovený vzkaz pro EU ohledně délky odkladu? Jasně dává najevo, že tři měsíce by byly za hranou, nevyloučil ale kratší, technické prodloužení," napsal na twitteru Steven Swinford z deníku The Times. Komentátoři také upozorňují, že schválení tohoto scénáře by nevyžadovalo další summit EU.

Podle Johnsona by navržený zákon o brexitové dohodě umožnil Británii opustit EU na konci měsíce, tedy už za devět dní. "Prosadíme-li tuto (brexitovou) dohodu a legislativní opatření, budeme moci otočit list a umožnit tomuto parlamentu a této zemi, aby se začaly uzdravovat a sjednocovat," prohlásil ministerský předseda na úvod dnešní rozpravy.

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana nepodpoří dojednané podmínky brexitu ani plán dalšího postupu při schvalování ratifikačního zákona. "Labouristická strana bude požadovat více času na pečlivé zkoumání. (...) Říká se, že ďábel se skrývá v detailech, a poté, co jsme detaily viděli, se potvrdilo vše, co jsme si o této prohnilé dohodě mysleli," řekl Corbyn.

Britská média předpovídají, že dnešní neúspěch vlády by nejspíše znamenal definitivní konec varianty odchodu z unie bez dalšího odkladu. O ten už Johnson na základě zákona z minulého měsíce požádal o víkendu, zbytek EU ale s reakcí čeká na vývoj v britském parlamentu.