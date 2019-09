Johnson prohrál s parlamentem souboj o brexit, hraje se o odklad

Londýn - Británie navzdory krátícímu se času nepřišla v posledních dnech v brexitových vyjednáváních s ničím novým a Evropská unie musí být připravena na variantu jejího neřízeného odchodu z evropského bloku. Bez ohledu na překotný vývoj v Londýně sdílí tento pohled řada diplomatů v Bruselu, podle nichž britský premiér nepředložil žádný podstatný návrh, který by divoký brexit odvrátil.

Podle britských médií poslanci svým postupem Johnsona "zahnali do kouta". Komentátoři středeční hlasování označili z pohledu premiéra za fiasko a za "brutální den". Ve hře však stále zůstává vypsání předčasných voleb. Britská vláda dnes oznámila, že na program pondělního zasedání parlamentu opět zařadí toto hlasování. Ve středu návrh na konání voleb neprošel kvůli odporu opozičních labouristů, kteří si stanovili jako podmínku své podpory takového kroku schválení opatření, které má vyloučit variantu, že Británie 31. října opustí Evropskou unii bez "rozvodové" dohody.

Dolní komora by zákon proti neřízenému brexitu mohla definitivně schválit právě v pondělí, protože konzervativci, kteří vyhrožovali "maratonem obstrukcí" v horní komoře, změnili názor. Nyní slibují, že projednávání ve Sněmovně lordů skončí do pátečního večera. I přesto ale není jasné, zda labourističtí poslanci napodruhé pro rozpuštění sněmovny ruku zvednou.

Podle britských médií probíhá uvnitř hlavní opoziční strany debata o tom, zda volby neodsunout až na listopad. Komentátoři mají za to, že část labouristů chce Johnsona dostat do situace, kdy bude muset na základě nového zákona dohodnout další odklad brexitu a porušit tak svůj slib, že na konci října vyvede Británii z EU "stůj co stůj".

Premiér nyní čelí obrovskému tlaku nejen od opozice, ale i od části domovské Konzervativní strany, protože právě hlasy dvou desítek konzervativních poslanců přispěly ve středu k tomu, že zákon blokující brexit bez dohody dolní komorou prošel. Odbojné poslance kvůli tomu čekalo vyloučení ze stranického klubu kvůli porušení disciplíny, desítky konzervativních zákonodárců a údajně i část členů vlády dnes ovšem Johnsona vyzvaly, aby rozhodnutí o vyloučení rebelů zvrátil. Mezi poslanci, kteří hlasovali společně s opozicí, byla řada velkých jmen Konzervativní strany, jako exministr financí Philip Hammond či Ken Clarke.

Velké emoce zřejmě vzbuzují poslední Johnsonovy kroky i mezi členy jeho vlastní rodiny. Premiérův mladší bratr Jo Johnson dnes oznámil, že končí ve vládě, v níž dosud zastával pozici ministerského náměstka, i jako poslanec. Jako důvod uvedl konflikt mezi loajalitou k rodině a národním zájmem. Dodal, že pociťuje "neřešitelné napětí" a že nastal čas přenechat tyto funkce ostatním.

Návrh zákona o blokaci neřízeného brexitu dává vládě čas do 19. října, aby dojednala brexitovou dohodu nebo získala souhlas parlamentu pro variantu neřízeného odchodu z Evropské unie. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musel by premiér požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. Není však jisté, zda by EU takový odklad Británii poskytla.

